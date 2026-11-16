Tudela celebra la XIV edición de Inverdura del 21 de noviembre al 28 de febrero

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Tudela, Irune García, presenta la XIV edición de Inverdura. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tudela acogerá del 21 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027 la XIV edición de Inverdura y ofrecerá a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de la gastronomía, la historia y la cultura de la ciudad a través de sus verduras de invierno.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Tudela, Irune García, y el presidente de la Federación de Sociedades Gastronómicas El Hortelano, José María Pejenaute, han presentado este lunes la XIV edición de Inverdura, unas jornadas organizadas por dicha federación con la colaboración del Ayuntamiento de Tudela y diversas entidades culturales.

Este viaje gastronómico por la historia y la cocina de las verduras de invierno de Tudela, propone un recorrido por la riqueza de la huerta tudelana y por las posibilidades culinarias de sus productos de temporada. Un programa que combina experiencias gastronómicas, actividades culturales y propuestas turísticas para ofrecer una oportunidad de conocer y disfrutar Tudela durante los meses de invierno.

La programación cuenta con la implicación de restaurantes, bares, sociedades gastronómicas, entidades y colectivos locales, además de diferentes colaboradores del sector agroalimentario y empresarial.

La cocina de temporada volverá a ocupar un lugar destacado en esta edición. Desde el 21 de noviembre, diferentes restaurantes de Tudela ofrecerán menús elaborados con verduras de invierno, con propuestas que permitirán descubrir distintas formas de preparar y degustar productos emblemáticos de la huerta, como la alcachofa, el cardo, la borraja, la achicoria, la escarola o el cogollo de Tudela.

Entre las actividades programadas destacan las degustaciones populares, las cenas en sociedades gastronómicas, las experiencias de maridaje de verduras con vinos y vermuts, y distintas citas que unen gastronomía y cultura.

También se celebrará el tradicional Congreso de las Verduras en las sociedades gastronómicas, que abordará diferentes formas de conservación y preparación: confitadas, crudas, congeladas y en conserva, y fermentadas.

Otra de las citas destacadas será Bendita Inverdura, el 28 de enero, un acto gastronómico en el que participarán distintos restaurantes de la ciudad con elaboraciones específicas en torno a las verduras.

La programación culminará en febrero con el V Concurso Nacional del Pincho de Verduras de Tudela, previsto para los días 22 y 23, una cita que volverá a poner en valor la creatividad culinaria y las posibilidades gastronómicas de los productos de la huerta.

Inverdura también invita a descubrir el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Para ello, se han programado rutas históricas por Tudela durante los sábados y domingos de noviembre, diciembre, enero y febrero.

Estas visitas permitirán conocer espacios emblemáticos como el Palacio del Marqués de Huarte, la Casa del Almirante y el Palacio del Marqués de San Adrián, además de recorrer las principales calles del casco histórico y acercarse a su historia, costumbres y tradiciones. Las visitas tendrán un precio de 3 euros y partirán junto a la Oficina de Turismo, en la plaza de los Fueros.

Asimismo, se han organizado visitas guiadas a la Catedral de Tudela y su claustro románico, que permitirán conocer uno de los principales referentes del patrimonio monumental de la ciudad.

El programa se completa con propuestas culturales, artísticas y participativas que amplían la oferta de actividades durante estos meses. Entre ellas figuran la IV Feria de Productos de Cofradías de Inverdura, talleres creativos, catas de vino acompañadas de música en directo, exposiciones y actividades solidarias.

También se incluyen iniciativas como el VII Reto Fototuit Ribera, dedicado en esta ocasión a la verdura de invierno, y diferentes propuestas organizadas por entidades y colectivos de Tudela.

Con esta nueva edición, Inverdura vuelve a reunir gastronomía, patrimonio, cultura y participación ciudadana en torno a uno de los principales elementos de identidad de Tudela. Una propuesta con la que la Concejalía de Turismo quiere continuar trabajando en la promoción de la ciudad y en la puesta en valor de sus productos agroalimentarios, su tradición hortícola y su oferta turística.