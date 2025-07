UAGN critica que Bruselas "golpea al campo" con un "recorte" de más de un 20% en la PAC

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha afirmado este viernes que Bruselas "golpea al campo" con la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que ha presentado la Comisión Europea y que prevé "un recorte de más de un 20% a la Política Agraria Común (PAC)".

UAGN ha rechazado "con rotundidad" esta propuesta y, aunque ha afirmado que según la Comisión Europea el rediseño responde a los nuevos retos que enfrenta la UE en ámbitos como la seguridad, la defensa, la migración o la transición ecológica, ha considerado que es "un despropósito total". "El anuncio se ha producido tras varios retrasos y sin un proceso de diálogo abierto con el sector agrario, y hay que decirlo claro, han elegido las armas sobre la alimentación", ha asegurado en una nota el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

Bariáin ha señalado que organizaciones europeas como COPA-COGECA califican este anuncio de la Comisión Europea como un "miércoles negro" para la agricultura.

"Entre los objetivos estratégicos de la PAC encontramos metas como una renta viable para el agro, que no se ha conseguido; la mejora de los precios de la cadena, que sigue como un tema pendiente para el sector; el relevo generacional, cuando hoy la media de edad ronda los 65 años; la lucha contra la despoblación, que continúa como otro de los grandes retos; o la igualdad de género, todavía un desafío. En definitiva, son objetivos que aún no se han logrado, ¿y esperan conseguirlos reduciendo el presupuesto?", ha señalado el presidente de UAGN.

La organización agraria ha explicado que la propuesta de la Comisión Europea "elimina la estructura tradicional del presupuesto por capítulos, para sustituirla por una nueva distribución basada en Planes de Asociación Nacional y Regional, dejando gran parte de la gestión presupuestaria en manos de los Estados miembros".

Begoña Liberal, vicepresidenta de UAGN, ha señalado que "la propuesta plantea una profunda simplificación de la arquitectura actual de la PAC, pasando de más de 500 programas específicos a tan solo 27 planes nacionales". "Esto genera gran preocupación en territorios como el nuestro, Navarra, donde existe una larga trayectoria de gestión adaptada a la realidad agraria local", ha afirmado.

Félix Bariáin ha añadido que "esto significa que Navarra podría perder capacidad de decisión y adaptación a su propia realidad agropecuaria".

Dentro de estos planes, la PAC contará con una partida específica de 300.000 millones de euros, "una cifra muy inferior a los 386.000 millones actuales, lo que representa una reducción de más del 20% nominal y de hasta el 30% en términos reales, ajustados a la inflación, según estimaciones del sector", ha explicado UAGN.

"Anualmente, 7.724 millones de euros van para España y aproximadamente 100 millones, para Navarra. Ahora, esta caída en el presupuesto afecta directamente a pilares fundamentales para el campo europeo: ayudas directas, medidas agroambientales, apoyo a personas jóvenes agricultoras, inversiones, servicios de relevo y herramientas de gestión de riesgos, entre otros. Pero, además, quien lo pagará será la ciudadanía, que consume los productos, que se van a encarecer, sin duda. Sin olvidar que se descuida el mejor sistema alimentario del mundo, la trazabilidad, la seguridad alimentaria, y que si se recorta el presupuesto, quienes vivimos en y del medio rural, no podremos mantener los pueblos. Se nos pide que hagamos más con menos fondos, y eso va en contra de la filosofía de la PAC y, sobre todo, en contra de los datos con los que cuenta ahora mismo el sector", ha afirmado Bariáin.

Además, Liberal ha destacado que "la desaparición práctica del segundo pilar de la PAC -dedicado al desarrollo rural, las inversiones y la sostenibilidad- representa un paso atrás en el apoyo a las zonas rurales y su modernización". "Navarra, que ha gestionado en torno a 90 millones de euros por cada periodo plurianual dentro de este pilar, se enfrenta a una pérdida crítica de recursos", ha apuntado.

UAGN ha señalado que se trata de "una situación delicada", por lo que ha pedido al Gobierno de Navarra que "se pronuncie y actúe con determinación para defender los intereses del campo navarro, que no puede permitirse perder protagonismo ni financiación en un momento crítico".

Para Félix Bariáin, la propuesta de la Comisión Europea "supone un mazazo a un campo europeo que ya arrastra problemas como el encarecimiento de los insumos, la falta de relevo generacional, la exigente adaptación a los objetivos medioambientales, la creciente competencia internacional y el impacto del cambio climático".

Begoña Liberal ha afirmado que "la Comisión ha actuado de forma unilateral y cínica, ignorando los compromisos previos de escucha y participación del sector".

Bariáin ha señalado que "las protestas son necesarias, pero confiamos en que los Estados miembros frenen esto". "Exigimos al Gobierno de España, al Parlamento Europeo y también al Gobierno de Navarra que rechacen firmemente esta propuesta y trabajen para revertir un planteamiento que pone en serio riesgo el futuro de un modelo familiar, sostenible y profesional en Navarra, España y toda Europa", ha añadido.

El presidente de UAGN ha destacado que "la PAC es mucho más que un instrumento financiero: es la garantía de la seguridad alimentaria, del mantenimiento del medio rural y de la cohesión territorial en Europa". "La eliminación práctica del segundo pilar, clave para el desarrollo rural, junto con la recentralización de su gestión, pone aún más en jaque a regiones como Navarra", ha asegurado.

UAGN ha afirmado que no aceptará que "se desmantele este pilar histórico de la UE" y se mantendrá "firme en la defensa de las personas agricultoras y ganaderas ante cualquier intento de debilitamiento del sector". "No se puede construir una Europa fuerte sin un campo fuerte. Sin gente que se dedique a la agricultura y la ganadería, no hay futuro para Europa", ha señalado.