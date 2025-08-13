UAGN exige la "anulación inmediata de la Orden foral que impide cosechar y empacar"

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha reclamado este miércoles "la anulación inmediata de la Orden foral que prohíbe las labores de cosecha y empacado", al considerar que la medida es "injusta, desproporcionada y carente de justificación".

En una nota de prensa, desde la organización se insta al Gobierno de Navarra a "retomar el sistema de meteoalertas, que permite tomar decisiones basadas en previsiones meteorológicas reales y no en prohibiciones generalizadas".

"Desde UAGN queremos denunciar la actuación del Gobierno de Navarra, porque hoy miércoles ya se sabía que las temperaturas no iban a ser altas y, aun así, no se ha levantado la prohibición de cosechar y empacar. Están jugando con la viabilidad de las empresas agrarias. Es absolutamente inconcebible y no tiene justificación alguna. Vamos a tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para anular esta medida absurda e injusta", ha reivindicado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

Según Bariáin, la situación "afecta especialmente a la zona norte de Navarra, donde las temperaturas previstas, especialmente por la mañana, apenas superarán los 30 grados". "El trabajo en la agricultura y la ganadería es un derecho. No puede ser que no se nos permita trabajar porque ayer por la tarde el Gobierno no se reunió para evaluar la situación. No vamos a tolerar que un día como hoy se impida trabajar en el campo", ha añadido.

Desde UAGN se insiste en "volver a la gestión mediante meteoalertas, un sistema que los profesionales agrarios de Navarra tienen perfectamente interiorizado y que les permite saber exactamente qué tareas realizar y con qué medios en función del color del mapa, por zonas y tipo de trabajo agrícola".

UAGN ha reivindicado que el sector agrario "necesita flexibilidad y criterios técnicos ajustados a la realidad de cada zona", y que "cualquier restricción debe basarse en datos meteorológicos actualizados para evitar daños económicos irreversibles".