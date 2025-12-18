UAGN reivindica en Bruselas un "medio rural vivo" y llama a "tumbar" el "recorte del 22%" en la próxima PAC

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, junto a una representación de la organización agraria en una manifestación en Bruselas. - UAGN

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, ha reivindicado un "medio rural vivio" y ha instado a los partidos políticos españoles y navarros a "tumbar" la propuesta para la próxima Política Agraria Común (PAC) que supone un "recorte del 22%".

Bariáin participa este jueves, junto con una representación de la organización, en una movilización en Bruselas de agricultores y ganaderos de toda Europa. El presidente de UAGN ha subrayado que la "responsabilidad" para que esta propuesta de PAC "no sea efectiva" es "de los partidos políticos, que son quienes deben apoyar o denegar esta propuesta". Unas formaciones, ha remarcado, que "no son Bruselas" sino que "son los mismos que hay en Madrid y los mismos que hay en Navarra".

"Si de verdad se quiere un medio rural vivo, unos pueblos vivos, que haya agricultores y que haya ganaderos en nuestros pueblos y que el consumidor no pague precios astronómicos por la alimentación y que tenga unas condiciones higiénico-sanitarias como tienen que ser, hace falta también aplicar las cláusulas espejo: las mismas condiciones a los productos que vienen de fuera", ha destacado.

Por su parte, Begoña Liberal, vicepresidenta de UAGN, ha subrayado que "la agricultura y la seguridad alimentaria son pilares de la soberanía europea". "No hablamos de un sector solamente, hablamos de la capacidad que tiene Europa para alimentarnos, hablamos de mantener nuestros pueblos vivos y de cohesionar los territorios, el mundo rural con el mundo urbano", ha manifestado.

Liberal ha lamentado que "el sector agrícola está sufriendo la hipocresía de las instituciones europeas. Porque cada vez la brecha es mayor entre el discurso político, que dice que nuestro sector es fundamental, y las decisiones, que lo único que hacen es recortar a la agricultura y a la ganadería que queremos".