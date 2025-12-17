UAGN se suma este jueves a una manifestación en Bruselas para protestar por la situación del campo europeo

Archivo - El presidente de UAGN, Félix Bariain. - UAGN - Archivo

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) participarán este jueves, 18 de diciembre, en una manifestación "histórica" en Bruselas, que contará con la participación de "todas las organizaciones prácticamente de todos los países que forman parte de la Unión Europea" y una asistencia prevista de más de 10.000 personas, para protestar por "la situación en la que se encuentra el campo europeo".

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha criticado la "hipocresía y la doble vara de medir" respecto a los controles y exigencias que se requieren a los productos europeos frente a los de terceros países y que, ha advertido, "está arrasando con la agricultura y la ganadería europeas".

La manifestación está dirigida en especial, contra las previsiones de reforma de la Política Agraria Común (PAC), que plantea "una rebaja de un 22% en el presupuesto, sin contar la inflación". A ello se une que "se está ninguneando a los agricultores y a los ganaderos europeos con los acuerdos internacionales, sobre todo Mercosur", mientras que "la normativa que se nos exige cada vez es más dura y más fuerte".

Bariáin ha criticado que "lo que se está haciendo es primar o incentivar las exportaciones de productos de terceros países con menores controles, menores exigencias higiénico-sanitarias, en detrimento de la agricultura y la ganadería europea".

Por ello, ha preguntado a los "dirigentes nacionales", por qué la agricultura y la ganadería en Europa "tiene una normativa en función de la salud pública, del cuidado del medio ambiente, etc, y por qué los alimentos que nos estamos comiendo y que nos vamos a comer los europeos no cumplen las exigencias medioambientales, higiénico-sanitarias y en materia de salud laboral". "¿Por qué esa hipocresía y por qué esa doble vara de medir que está arrasando con la agricultura y la ganadería europeas?", ha cuestionado.

El presidente de UAGN ha destacado que la movilización de Bruselas "es el inicio" porque "hasta que no lo consigamos no vamos a parar". Ha remarcado que, ante esta situación, "no hay que echarle la culpa a Bruselas" sino a "nuestros dirigentes" porque "son los que votan en Bruselas" para "desmantelar esa agricultura y la ganadería europeas tal y como las conocemos", poniendo en valor "otro tipo de agriculturas que ni respetan a las personas, ni el medio ambiente ni la salud de los europeos y de las europeas".