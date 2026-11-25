Concentración convocada en Pamplona por UGT y CCOO con motivo del 25N - CCOO

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO se han concentrado este miércoles en Pamplona, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para "reafirmar su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia machista" y llamar al conjunto de la sociedad a "combatir las desigualdades estructurales que las sustentan".

Desde ambas organizaciones sindicales han advertido de que "las violencias machistas continúan siendo una realidad alarmante, también en el ámbito laboral". Según la Encuesta Europea de Violencia de Género, "el 28,4% de las mujeres residentes en España de entre 16 y 74 años que han trabajado alguna vez ha sufrido acoso sexual en el trabajo a lo largo de su vida".

Ante esta situación, UGT y CCOO insisten en "la necesidad de reforzar la negociación colectiva, garantizar la implantación efectiva de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo y ampliar los derechos sociolaborales de las víctimas de violencia de género y violencia sexual".

Además, exigen "el fortalecimiento de las políticas públicas de igualdad, prevención y protección de las víctimas, con recursos suficientes y servicios especializados que garanticen una atención integral a las mujeres y menores afectados".

"A pesar de los avances, las violencias machistas no cesan interfiriendo en la vida y oportunidades, incluidas las laborales, de las mujeres con un coste inasumible en vidas arrebatadas o destrozadas", subrayan UGT y CCOO, tras añadir que en lo que va de año son las dos mujeres asesinadas en Navarra por violencia machista.

Por todo esto, ambos sindicatos instan "a los partidos políticos democráticos a rechazar los discursos negacionistas y cualquier retroceso o recorte en atención integral a las víctimas, servicios públicos, políticas de igualdad y lucha contra estas violencias".

También exigen que las administraciones públicas "garanticen recursos sostenibles, personal especializado y servicios públicos esenciales para la prevención, protección y recuperación de las víctimas, prestando especial atención a las mujeres que afrontan situaciones de mayor vulnerabilidad".

Finalmente, UGT y CCOO llaman a los trabajadores de Navarra y al conjunto de la ciudadanía a participar en las movilizaciones feministas convocadas con motivo del 25N y destacan que "la lucha contra las violencias machistas requiere una respuesta colectiva, sostenida y comprometida desde las instituciones, los centros de trabajo y el conjunto de la sociedad".

"Porque garantizar una vida libre de violencias machistas es una condición imprescindible para avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática e igualitaria", concluyen ambas organizaciones sindicales.