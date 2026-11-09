UGT y CCOO entregan al Gobierno de Navarra sus propuestas y reivindicaciones para la huelga general

Los secretarios generales de UGT Navarra y CCOO Navarra, Lorenzo Ríos y Josema Romeo - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT Navarra y CCOO Navarra, Lorenzo Ríos y Josema Romeo, respectivamente, se han reunido este lunes con la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, para presentarle las propuestas y reivindicaciones de ambas organizaciones en el marco de la huelga general del 11 de noviembre.

En declaraciones a los medios de comunicación, previas al encuentro, Lorenzo Ríos ha explicado que "estamos hablando del principal problema que preocupa a la sociedad navarra, y es la falta de vivienda asequible". En concreto, se han trasladado 20 propuestas relacionadas "con el problema que tenemos con el tema de los precios y la vivienda".

"Los precios del costo de la vida y vivienda son una reivindicación común que está unida. El precio de la vivienda está disparado, en Navarra ha subido el 9,5% y los salarios medios del año 2025 han subido el 2,7%. Por lo tanto, para nosotros es importante que podamos buscar soluciones a los problemas que tenemos, y queremos plantear, entre otras cuestiones, la necesidad de incrementar la inversión publica en vivienda", ha apuntado.

A su juicio, "un dato que refleja la cruda realidad que tenemos" es que en el año 2026 se ofertaron más de 800 viviendas en Navarra cuando "los demandantes son 24.710". "Creemos que es importante que, por lo menos, se multiplique la oferta de vivienda pública por tres. Creemos que hay que ir a por una inversión pública en vivienda hacia el 1,5% del PIB gradualmente", ha remarcado. Por otro lado, ha señalado que "una cuestión para nosotros inexcusable es que no se admita ningún tipo de desahucio de ninguna familia vulnerable sin tener alternativa habitacional" y que "defendemos también que se mantengan y se amplíen las zonas tensionadas".

Por su parte, Josema Romeo ha afirmado que "Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de controlar los precios, y estamos hablando de salarios". "Las propuestas, lógicamente, las tenemos que hacer también a los gobiernos y las administraciones públicas", ha manifestado.

A su juicio, el 11N "va a ser un día histórico en Navarra con esas reivindicaciones" y el 29 de noviembre, con las elecciones generales, "creo que también es importante que nos escuchen, vean las peticiones que tienen los trabajadores y las trabajadoras en Navarra". "Queríamos trasladar todas estas peticiones al Gobierno, a las administraciones y animar a todo el mundo, a todos los ciudadanos, a toda la clase trabajadora a participar en los actos del 11 de noviembre", ha remarcado.