UGT y CCOO reclaman que "no se juegue con los derechos de la gente" tras el rechazo del decreto 'ómnibus'

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han reclamado este domingo en Pamplona que "no se juegue con los derechos de la gente" tras el rechazo la semana pasada del decreto 'ómnibus', que incluía la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte y a los afectados de la DANA, con el voto en contra de PP, Vos y Junts para "poner una zancadilla al Gobierno".

La movilización, que responde a una convocatoria de ambos sindicatos a nivel nacional, ha tenido lugar este mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona bajo el lema 'Con los derechos de la gente no se juega'. Además de representantes de UGT y CCOO, entre los asistentes se ha podido ver a miembros del PSN, como los senadores Javier Remírez y Toni Magdaleno, así como parlamentarios y concejales socialistas; y al portavoz de Contigo-Zurekin y coordinador de Izquierda Unida en Navarra, Carlos Guzmán. También han estado presentes trabajadores de BSH en Esquíroz que han desplegado una pancarta con el lema 'BSH no se cierra'.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, ha reclamado que "no se juegue con los derechos, sobre todo de la gente más débil". Ha censurado que "ha habido un oportunismo por parte de los partidos políticos, fundamentalmente por aquellos" que votaron en contra del decreto "pensando en poner una zancadilla al Gobierno". Por ello, ha demandado a los partidos políticos "que se tomen esto en serio, que no jueguen con la gente más débil".

Santos ha afirmado que "todos los partidos políticos con los decretos leyes meten unas cosas y otras que no van con el asunto" y ha remarcado que "si no lo quieren hacer así que tomen una resolución". Pero ha incidido en que en una negociación "hay que valorar qué es lo importante" que, en este caso, era la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, entre otras.

En su opinión, en la votación del decreto 'ómnibus' lo importante era el "cómo" y no "el fondo" y ha afirmado que los partidos de derecha "han perdido una oportunidad de estar con la gente y sobre todo de estar con los más débiles". "Nos está llevando a la gente a no creer en parte en la política porque prevalecen sus intereses estratégicos en un momento determinado a los intereses generales de la población", ha reprochado.

El secretario general de UGT en la Comunidad foral ha advertido que en el nuevo decreto 'ómnibus' "hay cuestiones que se quedan atrás y que son muy importantes". Así, ha señalado que se va a aprobar la revalorización de las pensiones pero "todos sabemos que las pensiones no subirán si no se aprueban medidas correctoras o medidas económicas o fiscales que den recursos para que esto siga adelante". "Todas las medidas fiscales y todas las medidas económicas van a ir en un segundo plano, que no sé cómo saldrán", ha señalado Santos, que ha vuelto a reclamar que "no nos tomen a la población como rehenes".

Jesús Santos ha opinado que "la primera batalla ya se ha ganado" y se ha mostrado convencido de que no se hubiera aprobado el segundo decreto "tan rápidamente" si los sindicatos "no hubiésemos amenazado que íbamos a la calle". "Creo que eso ha precipitado que los partidos políticos se muevan en direcciones contrarias a las que habían establecido", ha afirmado, para decir a estos partidos que "ya vale, que nos tengan en cuenta, que se han equivocado y que a partir de ahora lo que tienen que hacer es legislar para la mayoría de los trabajadores".

Por su parte, el secretario general de CCOO en Navarra, Chechu Rodríguez, ha criticado que la semana pasada "la derecha extrema y la ultraderecha" intentaron "tumbar las posiciones de política social del gobierno de coalición en España dando una patada en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras de la gente más desfavorecida del país".

"No puede ser que las políticas sociales se pongan en manos de la extrema derecha y la ultraderecha porque no se convertirán nunca en derechos sociales. No puede ser que la ultraderecha y la ultraderecha quieran dar golpes al Gobierno de España en el bolsillo y en los derechos de los trabajadores", ha rechazado.

Rodríguez ha reclamado que "no se juegue con la vida de la gente" y ha pedido al Gobierno de España que "recomponga esta situación cuanto antes" y "ponga en marcha todas las medidas que están encima de la mesa" en materia de vivienda, de impuestos a "las grandes energéticas y la gran banca", contra los desahucios y las ayudas a la DANA.

Ha subrayado que "es hoy la primera manifestación pública que hacemos en toda España, pero no será la última, porque quedan otras medidas que tiene que aprobar el Gobierno, que están pactadas en el diálogo social, que se recogen en el acuerdo programático del Gobierno de España, como es la reducción de jornada que tiene que ir de inmediato al Consejo de Ministros" y, posteriormente, por el Congreso de los Diputados "y no queremos que vuelva a suceder lo que ha sucedido la semana pasada".

El secretario general de CCOO en Navarra ha defendido la necesidad de medidas como la reducción de la jornada laboral "sin reducción de salario" o unas "sistemáticas subidas" del salario mínimo "para que este país siga creciendo en un momento en el que la economía española da mejores síntomas que otras economías europeas y que muchas de las economías mundiales".