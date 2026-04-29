UGT y CCOO solicitan una reunión "urgente" a la dirección de Volkswagen Navarra ante las "previsiones positivas"

Archivo - Vehículo en el taller de montaje de Volkswagen Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales de UGT y CCOO en Volkswagen Navarra han solicitado a la dirección de la empresa una "reunión urgente al objeto de clarificar la situación de nuestra planta, especialmente para el próximo año", tras conocer en conversaciones con el Comité Europeo y Mundial las previsiones "positivas" para la factoría navarra.

UGT y CCOO han señalado en un comunicado conjunto que ambas organizaciones "trabajamos, planteamos, negociamos y finalmente acordamos el X Convenio Colectivo, que tiene vigencia hasta final del presente año" y han destacado que "el vigente convenio está dejando datos tan importantes como más de 900 millones de euros de inversión, el pase a fijos de más de 1.200 compañeros y compañeras, más del 16% (7.000 euros de media) de subida salarial, más de 1.200 desarrollos de carreras profesionales, y más de 700 compañeros y compañeras que se han acogido al contrato relevo".

Los sindicatos han afirmado que "estos datos son solo una muestra de las consecuencias del actual convenio colectivo", convenio que contiene, en el apartado de Plan Industrial e Inversiones, "un párrafo donde hace referencia a la posibilidad de fabricar altos volúmenes de producción". "En base a lo anterior, y tras las conversaciones mantenidas con nuestros compañeros del Comité Europeo y Mundial en relación con la situación y previsiones positivas para VW-Navarra, desde las secciones sindicales de UGT y CCOO solicitamos a la dirección de la empresa una reunión urgente al objeto de clarificar la situación de nuestra planta, especialmente para el próximo año", han señalado.