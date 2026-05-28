Unanimidad para reclamar el cumplimiento del deber legal de publicar las listas de espera de pruebas diagnósticas

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves por unanimidad una moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a cumplir con el deber legal de publicar las listas de espera de pruebas diagnósticas.

En la moción, planteada por UPN, el Parlamento de Navarra insta al Departamento de Salud del Gobierno foral a "dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 14/2008, de 2 de julio, de Garantías de Espera en Atención Especializada, procediendo a facilitar información mensual, a través de la página web del Gobierno de Navarra y de otros medios oficiales de comunicación accesibles a la ciudadanía, sobre el número de pacientes y la espera media correspondientes a las pruebas diagnósticas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en cada uno de los centros y servicios del sistema sanitario público de Navarra".

Por su parte, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han presentado una enmienda de adición en la que el Parlamento de Navarra insta al departamento de Salud del Gobierno de Navarra a que lo recogido en el punto anterior se lleve a efecto en un plazo de cuatro meses.

En nombre de UPN, Leticia San Martín ha explicado que la moción "va de transparencia, o más bien de la falta de transparencia del departamento de Salud, que oculta" estos datos. "Estamos reclamando al departamento de Salud que cumpla con la ley que el propio departamento ha utilizado activamente en esta legislatura para otros intereses", ha añadido, tras considerar que "la ley no puede aplicarse únicamente en aquello que resulta políticamente útil". "La transparencia no puede ser opcional, no se puede gobernar escondiendo indicadores que incomodan", ha dicho.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha señalado que la publicación de estos datos "es algo que efectivamente el departamento hará" y por eso se ha señalado el plazo de cuatro meses para hacerlo efectivo. "El departamento está dispuesto y tiene el trabajo preparado para publicar esas listas de espera. Cuatro meses es el tiempo que necesita para poner eso en marcha", ha apuntado, tras considerar que este será "un paso más de mejora" de "los que se van dando". "El departamento calcula en cuatro meses el tiempo necesario para materializar el trabajo que ya tiene hecho", ha dicho, tras incidir en que "el departamento lo va a hacer".

Desde el PSN, Maite Esporrín ha subrayado que "el derecho a la información es algo incuestionable" y que en la administración "tenemos la obligación de dar esta información". La publicación de estos datos, "efectivamente hasta ahora no se ha hecho", pero ha esperado que en estos cuatro meses el departamento tenga "tiempo" para hacerlo. "No es que sea un secreto bajo siete llaves, sino que si se pide la información, como lo hace usted puntualmente, cada mes la tiene", ha trasladado a San Martín.

Txomin González, de EH Bildu, ha criticado que en 2026 "seguimos teniendo que hacer esfuerzos individualizados para conseguir saber datos que deberían ser públicos y de fácil acceso". "Es necesario que se cumpla la ley 14/2008 y también esperamos que esa reglamentación que por parte del Ministerio de Sanidad en cuanto a homogeneizar datos y estandarizarlos se lleve a cabo cuanto antes", ha apuntado. "Ojalá que seamos rápidos", ha subrayado, tras añadir que "nos gustaría que el Departamento" pueda implementar esta medida a "la mayor brevedad posible".

Desde el PPN, Irene Royo ha apuntado que esta moción "no solo es oportuna, sino absolutamente necesaria", ya que "nos encontramos ante un caso evidente de incumplimiento de una ley foral en vigor". "No estamos ante una cuestión interpretativa ni debatible. La ley es clara, concreta y de obligado cumplimiento. Sin embargo, el Gobierno de Navarra está ofreciendo información parcial, limitada a las consultas y cirugía. Está ocultando una parte fundamental de la realidad asistencial, como son las pruebas diagnósticas", ha apuntado. "Somos muy escépticos de que se vayan a publicar, aunque salga adelante esta moción", ha añadido.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha señalado que "no se están publicando esos datos" pero "siempre que se han solicitado han sido entregados". "Si de verdad se quisiera ocultar esos datos no se estarían pasando al principal partido de la oposición religiosamente cada vez que lo piden", ha destacado. Sin embargo, ha subrayado que estos datos "tienen que ser públicos", aunque "es cierto que se necesita un tiempo".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que el Gobierno "incumple" la ley, y que "publica lo que conviene y oculta el resto". A su juicio, "en vez de arreglar el problema de verdad prefieren esconder parte de los datos", en este caso "para que no se vea el cuadro completo de cómo está funcionando" el Servicio Navarro de Salud. "Esto no es gestionar con luz y taquígrafos, es gobernar en la sombra", ha apuntado.