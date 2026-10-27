La Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Navarra registró 1.037 ingresos en 2025, similar a años anteriores

Archivo - Navarra-La Unidad de Ictus del H. Universitario de Navarra atendió 1.094 ingresos en 2024, cifra similar años anteriores - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Navarra (HUN) registró 1.037 ingresos (58% hombres y 42% mujeres) en 2025 relacionados con esta patología cerebrovascular, una cifra muy similar a la de los últimos cinco años: a modo de muestra, en 2024 fueron 1.094 y en 2023, 1.079.

No obstante, desde el Servicio de Neurología del HUN destacan que hay personas con ictus que no requieren de ingreso en esa unidad especializada e ingresan en la planta de este servicio o en otros servicios del HUN, así como en otros centros hospitalarios navarros. Asimismo, muchos de los ictus más leves son atendidos de manera ambulatoria por el mismo equipo médico de la unidad en la consulta de Patología Cerebrovascular del Servicio de Neurología del HUN.

Los ictus que ingresan en la Unidad de Ictus son en su mayoría (80%) ictus isquémicos (por obstrucción del flujo de una arteria debido a un trombo). El resto son ictus hemorrágicos (hemorragia en el cerebro por rotura de una arteria) que no requieren UCI o patologías que simulan un ictus pero finalmente no lo son.

EL ICTUS TAMBIÉN AFECTA A PERSONAS JÓVENES

De estos ingresos, la mayoría son mayores de 65 años, y un 40% mayores de 80 años. Los pacientes menores de 65 años constituyeron un 20%, porcentaje similar al del año pasado y que confirma que es una patología que, aunque es más frecuente en personas de mayor edad, también afecta a otras en edad laboral. En este tramo de edad, además, el sexo masculino es claramente predominante (71%). Los varones siguen siendo mayoritarios en el tramo de 65 a 79 años (62%), mientras que las mujeres los superan en número en el tramo de edad a partir de los 80 años, en el que suponen un 58%.

En lo que se refiere a la atención de urgencia a un paciente con síntomas de posible ictus, que se recoge en un protocolo denominado Código Ictus, el número de casos atendidos en 2025 por los servicios de Neurología y Urgencias del HUN fue de 1.192, lo que muestra una tendencia ascendente a lo largo de los últimos años.

En este tipo de atención urgente, el principal tratamiento del ictus isquémico consiste en extraer el trombo que está obstruyendo la arteria, mediante un cateterismo realizado por un equipo especializado de Radiología Intervencionista. Cada vez más pacientes se benefician de este tratamiento y el número de trombectomías realizadas ha ido aumentado significativamente en los últimos años. En 2025 se realizaron 215 (cifra muy similar a la de 2024, año en el que se realizaron 216).

Estos tratamientos, ha informado el Gobierno foral, son más eficaces cuanto antes se realicen, y por eso es importante que el paciente acuda a Urgencias rápidamente. Según los datos con los que cuenta el Servicio de Neurología, de los pacientes que acudieron como código ictus en 2026 a Urgencias del HUN y fueron atendidos por Neurología y en los que el inicio del ictus fue presenciado, el tiempo trascurrido desde ese comienzo hasta llegar a Urgencias se situó entre los 86 minutos y los 134 minutos en al menos el 50% de los casos. Se trata de un tiempo mayor que en años anteriores, por lo que es importante insistir en la necesidad saber detectar los síntomas y saber qué hacer.

Los principales síntomas que pueden indicar que una persona está sufriendo un ictus consisten en la aparición, de manera brusca, de desviación de comisura bucal, parálisis (total o parcial) o alteración de la sensibilidad de una parte del cuerpo, o bien la pérdida total o parcial de la visión, trastornos del habla o de la comprensión del lenguaje, o dolor de cabeza brusco e intensísimo. Ante esos síntomas, aunque se presenten de manera transitoria o breve, es importante llamar inmediatamente al 112, que activará el protocolo de actuación urgente Código Ictus.

ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL ICTUS

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Ictus (el 29 de octubre) la Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Navarra organiza una charla informativa cuyo título es 'El Ictus: un proceso para conocer, tratar y cuidar'. La charla será impartida por profesionales de medicina y enfermería de la unidad, y está dirigida a pacientes que hayan sufrido un ictus y sus familiares, a personal sanitario y a público general. Tendrá lugar en el salón de actos A del HUN-A (planta baja del pabellón H) entre las 10.30 y las 13.30 horas.

Además, ese mismo día desde las 10 hasta las 14 horas permanecerá instalada en el vestíbulo del pabellón C del HUN una carpa en la que, como en años anteriores, profesionales del HUN ofrecerán información sobre qué es el ictus, señales que pueden servir para su detección temprana y cómo puede actuarse frente a los factores de riesgo. Puede obtenerse información sobre el ictus mediante la campaña en redes sociales #CuidaLoQueMásTeImporta o en la web https://cuidaloquemasteimporta.org/

Por otra parte, la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN) organiza el día 29 la jornada 'La importancia de la investigación en la rehabilitación del ictus' en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la UPNA. Entre otros ponentes, la sesión contará con la participación de Maite Mendioroz Iriarte, neuróloga del HUN e investigadora principal de la Unidad de Neuroepigenética de Navarrabiomed. La jornada será clausurada por Fernando Domínguez, consejero de Salud del Gobierno de Navarra.

DESCIENDE LA INCIDENCIA

En los últimos años, el número absoluto de primeros ictus o ictus incidentes en Navarra se ha mantenido relativamente estable, con una media aproximada de 1.000 casos anuales. Concretamente, en 2024 se registraron 986 casos nuevos (513 en hombres y 473 en mujeres), según los datos del Sistema de información de la enfermedad cerebrovascular de Navarra del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

Entre 2020 y 2024 se ha estimado una tasa de incidencia ajustada de 136 casos de ictus por cada 100.000 habitantes. En la Comunidad foral se observa una tendencia a la baja en la aparición de ictus, tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, la tasa se redujo un 9,2%, al pasar de 184 a 168 casos por 100.000 habitantes entre los periodos 2015-2019 y 2020-2024. En las mujeres, la disminución fue del 10,5%, de 116 a 104 casos por 100.000 habitantes. Este descenso fue más llamativo en mujeres de 85 y más años (19,2%). La tasa ajustada de incidencia de ictus sigue siendo más alta en hombres en todos los grupos de edad, con una incidencia global un 61% mayor que en mujeres.

En 2024 se registraron 253 fallecimientos por ictus en Navarra, según los datos del Registro de Mortalidad de la Comunidad foral. De ellos, 107 eran hombres y 146 mujeres, lo que supone el 3,5% y el 4,9% del total de muertes registradas por sexo. Entre la población menor de 75 años, el ictus también tuvo una presencia significativa: provocó el fallecimiento de 31 hombres (el 3,1% de las muertes en hombres en ese grupo de edad) y de 17 mujeres (el 3,4% del total de defunciones en mujeres menores de 75 años).

En el período 2020-2024, la tasa ajustada de mortalidad por ictus en Navarra se redujo de forma notable, un 14%, respecto al quinquenio 2015-2019 (16% en mujeres y 11% en hombres), consolidando una tendencia a la baja en la mayoría de los grupos de edad y sexo. El descenso ha sido especialmente destacado entre las mujeres de 85 y más años, en las que la mortalidad se redujo un 26% en los últimos cinco años.