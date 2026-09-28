La Universidad de Navarra lanza un nuevo grado en Creación Audiovisual

Un grupo de estudiantes durante un rodaje en la Facultad de Comunicación - UNIVERSIDAD DE NAVARRA-MANUEL CASTELLS

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra ofrecerá a partir del curso 2027-2028 un nuevo grado en Creación Audiovisual, que pone énfasis en "el arte de contar historias, con un amplio dominio creativo del lenguaje audiovisual y una metodología de aprendizaje basada en proyectos".

La propuesta entiende la producción de contenidos audiovisuales como "un fenómeno creativo, técnico, industrial y cultural", que se materializa "en un proceso integral que va desde la ideación y la dirección hasta la producción del contenido y su posicionamiento en el mercado global".

En línea con este objetivo, se promueve "una visión integradora de la tecnología digital y la inteligencia artificial al servicio del arte de contar historias y del respeto a la dignidad humana".

"De este modo, se consolida el perfil de los graduados, potenciando su autoría, autonomía creativa y capacidad de liderazgo desde un riguroso marco intelectual, ético y artístico", ha afirmado Patricia Diego, coordinadora del grado.

Esta nueva titulación "nace de la necesidad de adecuarse a la transformación del sector audiovisual y los desafíos contemporáneos". Este contexto incluye "la aparición de nuevos formatos de consumo diferentes, la irrupción de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo y los cambios en las industrias creativas y culturales, con especial hincapié en el entretenimiento y las artes audiovisuales".

Por ello, el nuevo plan articula fundamentación teórica y práctica profesional en una misma trayectoria formativa, donde se combinarán formatos y contenidos "para ofrecer una visión amplia y progresiva del ámbito de la creación de historias audiovisuales, con independencia de las ventanas de distribución".

"El grado se caracteriza por la integración equilibrada de teoría y práctica, de manera que el plan de estudios se articula semestralmente en torno a proyectos integrados que van desde la creación de vídeo corto vertical hasta la ficción cinematográfica, pasando por los contenidos corporativos, formatos de entretenimiento, series de ficción y cine documental", ha remarcado Patricia Diego.

El objetivo de estos estudios es "contribuir con el lenguaje audiovisual a crear una cultura que fomente la riqueza artística, la libertad y una reflexión profunda".

Además, incluye la "constante actualización en cuestiones de tecnología de imagen y sonido, con un uso consciente y crítico de las herramientas de inteligencia artificial y las competencias ejecutivas y de negocio que garantizan la viabilidad y proyección comercial de los proyectos, como el emprendimiento".

Su planteamiento combina "la formación en los diversos perfiles profesionales del mundo audiovisual con una base humanística sólida". De esta forma, el futuro profesional "contará con herramientas indispensables para desarrollar su talento artístico, comprender la cultura que le rodea y actuar con responsabilidad en el entorno".

El desarrollo del plan de estudios será "más flexible, competitivo y conectado" y los alumnos podrán completar su formación con una de las cuatro especializaciones, transversales a todos los grados de la Facultad de Comunicación: Tech and Data, Global Affairs, Fashion and Trends y Creativity.