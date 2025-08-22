UPN critica que el Ayuntamiento de Ansoáin autorizó un acto de apoyo a presos de ETA una vez que ya se había celebrado

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN de Ansoáin ha criticado la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de la localidad por la que "se permitió a la asociación vinculada a la izquierda abertzale, Sare Herritarra, llevar a cabo el pasado 8 de julio una comida en la Escuela Ezkaba en favor de la libertad de los presos de ETA".

Para UPN, "no es de recibo" que el 6 de junio, más de un mes antes de la celebración del acto, Sare Herritarra registrara la solicitud, y "la resolución por parte del Ayuntamiento no se produzca hasta después de su celebración, para no dar cuenta al pleno y no poder actuar los grupos de la oposición".

A juicio de la formación foralista, "se trata de una cacicada más de un ayuntamiento gobernado por EH Bildu que, autorizando estos homenajes, muestra su verdadera cara". "Detrás de disfraces cosméticos y la defensa de otras causas siempre aparece su auténtico objetivo: sacar a los presos de ETA de la cárcel", ha afirmado UPN en una nota.

"Más allá de la actuación del Ayuntamiento de Ansoáin publicando la resolución con el acto ya celebrado", UPN ha insistido en que "es intolerable que se cedan espacios públicos para legitimar a los asesinos y sus cómplices que han protagonizado los peores momentos de nuestra historia reciente".

En ese sentido, los foralistas han destacado que los presos de ETA "no son presos políticos, lo que aún hay en la cárcel son asesinos, secuestradores, extorsionadores o cómplices de todos ellos que atacaron las libertades del conjunto de la sociedad navarra y española".

UPN ha recordado que estos días se ha conocido, gracias a Covite, que durante la celebración de las fiestas de verano en Navarra ya se han producido 30 actos de apoyo a presos de ETA, "a pesar de que llevamos tiempo instando a que se realicen las modificaciones legales necesarias para acabar con esta humillación a las víctimas y todos los demócratas navarros, pero seguimos sin que desaparezcan". UPN ha concluido reafirmando su "compromiso con la memoria, dignidad y justicia de las víctimas".