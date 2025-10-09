UPN dice que Chivite busca un "informe a medida que le aleje de Cerdán" y Arasti que el Gobierno "da la cara"

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de UPN Cristina López ha acusado este jueves a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, de buscar un "informe a medida que le aleje de Santos Cerdán". "Tiene mucho miedo a lo que pueda salir y por eso no quiere que se investigue la verdad", ha asegurado. Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo navarro, José Luis Arasti, ha replicado afirmando que el Gobierno de Navarra "da la cara" buscando "la máxima transparencia y rendición de cuentas".

Así lo ha indicado en el marco de una pregunta oral de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la auditoría externa de las empresas que figura en el informe de la UCO. Arasti ha explicado que actualmente están en "plena fase de elaboración del pliego que establecerá todas las condiciones, requisitos y especificaciones que tendrá esta licitación". No obstante, ha señalado que "no es una labor sencilla" y ha esperado que "en poco tiempo se podrá formalizar" este encargo.

Por su parte, la parlamentaria de UPN Cristina López se ha preguntado por qué no se ha licitado la auditoría externa todavía. "¿Dónde está la agilidad que prometieron? ¿Tienen miedo a lo que puedan salir? ¿Las están retrasando por algún motivo?", ha cuestionado López, para asegurar que la presidenta quiere utilizar estas auditorías "como su salvavidas" y "está buscando desesperadamente un informe hecho a medida que le aleje del señor Cerdán".

Ha asegurado que Chivite anunció estas auditorías en junio "para salir del paso ante el tremendo revés que se había llevado" y trasladar "que su Gobierno iba a actuar con rapidez y que lo iban a investigar todo a fondo". "Era todo mentira", ha asegurado, para acusar a la presidenta de tener "nulo interés" y jugar "siempre a confundir".

Ha reprochado que se haya extendido el ámbito de la comisión de investigación en el Parlamento foral a las últimas cuatro legislaturas con el objetivo de "tapar, meter a todos en el mismo saco, confudir y no asumir ni una sola responsabilidad". "Es su Gobierno el que está bajo sospecha del caso Cerdán", ha subrayado.

Por otro lado, ha criticado que "han excluido la duplicación de los túneles de Belate porque entienden que esa obra ya está fiscalizada" pero "la propia Cámara de Comptos ha dicho que el alcance de su fiscalización anterior incluye solo la tramitación administrativa actualizada". "Comptos no ha fiscalizado el expediente completo de Belate", ha destacado.

Por su parte, Arasti ha replicado a la regionalista reprochándole que "repiten mentiras y no se van a convertir en realidad" con el objetivo de "perjudicar a este Gobierno sin otro motivo que volver a ocupar" el Ejecutivo. Ha asegurado que ni él ni Chivite tienen "ningún miedo".

El consejero ha acusado a UPN de decir "una cosa y la contraria". "Cuando hablábamos de que íbamos a licitar las auditorías externas" dijeron que "estamos buscando informes que digan lo que nosotros queremos y que no servían para nada" y ahora "les preocupa que todavía no se han licitado", ha reprochado. "Esta iniciativa es un deseo expreso de la presidenta y es su convicción por ofrecer el mayor grado de transparencia del Gobierno de Navarra", ha remarcado Arasti, quien ha insistido en que esta licitación "es un proceso complicado".

"Seguiremos velando por poner negro sobre blanco toda la actividad de este Gobierno en el ámbito en el que seamos requeridos", ha afirmado, para añadir que "resulta especialmente paradójico" que UPN hable de "opacidad" cuando había personas de este partido "que cobraban unos sobresueldos ocultos a través de Caja Navarra" por "reuniones que tenían escaso contenido o ningún contenido". "Yo tengo mis dudas de si eso era legal o ilegal. Lo que no tengo ninguna duda es que era una vergüenza", ha concluido.