UPN dice que el PSN "ha elegido de abogado defensor a EH Bildu" en la comisión de investigación del Parlamento

EH Bildu afirma que no va a "blanquear nada" y advierte frente a quienes quieran convertir la comisión en un "circo"

PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que el PSN "ha elegido de abogado defensor a EH Bildu" en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que revisará las adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno foral en las últimas cuatro legislaturas.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha asegurado que su grupo no va a "blanquear nada" y al mismo tiempo ha advertido contra quienes quieran "convertir en un circo" el trabajo de la comisión.

Así se han pronunciado desde UPN y EH Bildu este jueves, en una rueda de prensa posterior a la constitución de la comisión de investigación, en la que la parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez ha sido elegida presidenta de la mesa, con los votos del PSN y la propia formación abertzale.

Por su parte, UPN había presentado como candidato a su parlamentario Pedro González, que ha recabado los apoyos de su formación, del PPN y del Grupo Mixto (Vox), un respaldo insuficiente para presidir la mesa, lo que le ha dado la Vicepresidencia. Geroa Bai había presentado a Blanca Regúlez, que ha obtenido el apoyo de su formación y de Contigo-Zurekin, por lo que asumirá la Secretaría de la mesa.

Según ha explicado el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz, la composición de la mesa ha sido un acuerdo político entre PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que, con esta composición, tendrán mayoría en la mesa.

En la sesión constitutiva se ha acordado que los grupos parlamentarios deberán presentar su plan de trabajo antes del 31 de julio, para así, en la próxima sesión del 5 de agosto, poder aprobar el que sería el plan de trabajo de la comisión. Será a partir de septiembre cuando comenzará, previsiblemente, el periodo de comparecencias.

En una rueda de prensa, la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez (EH Bildu), ha afirmado que "vamos a trabajar a la altura de las circunstancias" y ha emplazado a realizar un "trabajo honesto" y "riguroso" que "ayude a dilucidar el objeto de la comisión". "Esperemos recibir toda la información que se va a solicitar. Recordamos que es obligatorio comparecer con todas las garantías procesales que se requiera y nos volvemos a reiterar en nuestro compromiso para que sea una comisión fructífera", ha indicado.

En nombre de UPN, Javier Esparza ha criticado que "mal empieza esta comisión", ya que el PSN "ha elegido de abogado defensor a EH Bildu", lo cual "denota una falta de confianza enorme entre los socios del gobierno". "Para mí es un antes y un después, resquebraja la confianza en el seno de un Gobierno que yo creo que en este momento empieza a estar roto, y donde se empiezan a mirar de reojo unos a otros porque no saben cuál va a ser la próxima noticia, porque no saben qué es lo siguiente que va a salir", ha dicho, tras subrayar que si el PSN hubiera apoyado la candidatura de Geroa Bai, esta hubiera prosperado, pero "empieza a haber desconfianzas entre los socios del Gobierno".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha destacado que "pese a que ningún órgano ni administrativo ni judicial ha cuestionado en ningún momento la legalidad de ningún tipo de procedimiento en la adjudicación de obras públicas por parte del Gobierno de Navarra, sí que hemos creído conveniente impulsar esta comisión, más que todo para que la ciudadanía de Navarra esté tranquila y sepa que en esta comunidad se gobierna con ética, con rigor, con responsabilidad, transparencia, y, que sobre todo, se gobierna con respeto hacia el bien común". A su juicio, "los trabajos que vamos a empezar en breve van a aportar tranquilidad a Navarra".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha valorado que "por fin han empezado los trabajos de esta comisión", si bien ha criticado que "da la sensación de que algunos han cogido con tristeza el hecho de que empiece a funcionar" y "parece ser que no están muy contentos porque exclusivamente querían hablar de una parte de las adjudicaciones de este Gobierno". Según ha dicho, "a lo más" que va a llegar esta comisión es "a aclarar si hay responsabilidades políticas en determinadas prácticas". "Pero no vamos a plantear responsabilidades penales, porque no podemos. Si algunos pretenden convertir en un circo para determinar responsabilidades penales, que sigan donde están, personados en una causa en el Tribunal Supremo, que ahí es donde se van a dirimir", ha manifestado, tras asegurar que "no hemos venido a blanquear nada".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que la constitución de la comisión de investigación "es un paso más en la dirección correcta" en el objetivo de "esclarecer cualquier duda, reforzar la confianza de la ciudadanía". A su juicio, "esta comisión debe ser un ejercicio absoluto de transparencia, de rendición de cuentas, de control democrático" y de "rigor". "Solo con el rigor en nuestras actuaciones seremos capaces de devolver esa confianza plena de la ciudadanía hacia sus instituciones", ha dicho.

Javier García, del PPN, ha remarcado que "hemos asistido a un episodio vergonzoso" ya que EH Bildu "blanquea la corrupción del Partido Socialista, mientras el PSN blanquea el terrorismo". Además, esta comisión "no se ciñe única y exclusivamente a los periodos temporales que recoge el propio informe de la UCO, sino que trata de desviar la atención hacia etapas anteriores", lo cual supone "una burla" a ciudadanos y a instituciones. A su juicio, que sea EH Bildu quien presida esta comisión es "una indecencia, una humillación al conjunto de los navarros", pues "los que no han sido capaces de condenar el terrorismo de ETA no tienen ninguna autoridad moral para liderar una comisión de investigación de este calibre".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha indicado que "nuestro objetivo es saber hasta dónde ha llegado esa corrupción" y "conocer si se ha extendido o no se ha extendido al Gobierno de Navarra". "Hoy no hay nada que nos haga pensar que sí. Pero lo que queremos es investigar", ha subrayado. En respuesta a los periodistas, ha señalado que la situación de Navarra es "diferente" a la del Gobierno central. "Aquí, de momento, no hay ningún indicio claro de que haya habido ningún caso de corrupción en el seno del Gobierno", ha dicho, tras añadir que "no vamos a empezar a especular con un escenario u otro" porque "no tiene sentido adelantar acontecimientos". "Lo que sí que queremos dejar claro es que vamos a ser absolutamente tajantes", ha apuntado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha calificado la comisión de investigación de "teatrillo sainete con tendencia a melodrama", cuyo objetivo es "esconder el impacto brutal de la corrupción en Navarra". "El esperpento mayor es que los que mantienen al Gobierno de Navarra van a presidir precisamente la mesa. Bildu, los bilduetarras, presiden la mesa sobre corrupción. Parece una broma, pero no es una broma", ha manifestado.