Acto de campaña de la coalición UPN-PP - EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senado de la coalición UPN-PP Maribel García Malo ha afirmado que "ha llegado el momento de volver a poner la educación en el centro de las prioridades", ya que tras "ocho años de las políticas educativas de Pedro Sánchez y de María Chivite, lejos de haber progresado la educación", lo que se ha producido "es un retroceso de nuestro sistema educativo".

En declaraciones a los medios de comunicación durante un acto de campaña celebrado en Pamplona, frente al Instituto Plaza de la Cruz, García Malo ha señalado que la educación es "algo que preocupa a muchas familias navarras", ya que "hablar de educación es hablar del futuro de nuestros hijos, es hablar de las oportunidades que van a tener, es hablar de que puedan elegir su camino y es hablar de que puedan construir un futuro mejor".

"Cuando un país, cuando una comunidad, deja de liderar la educación, lo que pone en riesgo, lo que pone en juego es su futuro. En España y en Navarra, después de ocho años de las políticas educativas de Pedro Sánchez y de María Chivite, lejos de haber progresado la educación, lo que ha pasado es un retroceso de nuestro sistema educativo", ha criticado.

Según ha añadido, "lo que está ocurriendo con este retroceso es que están comprometiendo las oportunidades de toda una generación". "Y esta no es una valoración política que haga esta coalición, esto es lo que certifican los últimos datos del informe PISA, que confirma un hundimiento en España de la educación", ha apuntado.

Ha añadido García Malo que "los alumnos españoles registran el peor dato desde el año 2000 en matemáticas y lectura, se sitúan por debajo de promedios de la OCDE y de la Unión Europea en ciencias, matemáticas y comprensión lectora". Y Navarra, "que durante años ha sido una referencia en materia educativa, se ha desplomado". "Hace 10 años aproximadamente, uno de cada 10 alumnos navarros de 15 años no alcanzaba el nivel básico de comprensión lectora. Hoy son casi cuatro de cada diez. Más de un tercio de nuestros jóvenes tiene dificultades para comprender lo que leen", ha manifestado.

Y todo ello, ha continuado, "ocurre mientras el gasto público en materia educativa no ha dejado de crecer". "En términos reales, Navarra destina hoy un 44% más de recursos que hace 10 años y, sin embargo, obtiene los peores resultados de su serie histórica en PISA. Nunca habíamos gastado tanto en Navarra y nunca habíamos obtenido unos resultados educativos tan malos", ha criticado.

Por todo ello, ha remarcado que "desde la coalición UPN-PP creemos que ha llegado el momento de volver a poner la educación en el centro de las prioridades". "Necesitamos más apoyo para los alumnos que tienen dificultades. Y necesitamos más libertad para que las familias puedan elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos", ha reivindicado.

Y esto, ha dicho, "lo concretamos en tres compromisos". En primer lugar, "garantizar que todos los niños terminen primaria sabiendo leer, escribir y calcular correctamente". "Quien tenga dificultades debe recibir apoyo desde el primer momento", ha subrayado. En segundo lugar, "devolver a los profesores el reconocimiento, el prestigio y la autoridad que merecen". "Necesitan respaldo de las administraciones y condiciones para desarrollar su trabajo", ha apuntado.

Y en tercer lugar, "situar la formación profesional en el lugar que merece". "No puede ser una segunda opción. Debe ofrecer formación de primer nivel, conectada con las necesidades de las empresas, con plazas donde haya oportunidades laborales y becas que garanticen la igualdad de oportunidades", ha remarcado.

Y "aunque Navarra tiene competencias para gestionar su sistema educativo, también hace falta que estas medidas tengan un compromiso político en Madrid". "Muchas de las decisiones que afectan a alumnos y a profesores se toman en las Cortes Generales. Por eso necesitamos que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa, que sea presidente y que vuelva a situar la educación entre las grandes prioridades de España", ha reivindicado.

Para que "todo esto sea posible", ha dicho, "hace falta un cambio político, y este cambio empieza el próximo domingo". "El próximo domingo nos jugamos el futuro de nuestros hijos, nos jugamos el modelo de sociedad que queremos para España y para Navarra. Necesitamos fuerza en el Congreso para apoyar un nuevo Gobierno de España y necesitamos fuerza en el Senado para defender Navarra", ha remarcado.

De esta forma, ha trasladado a "todos aquellos que queréis un cambio necesario, que se derribe el muro que ha levantado Pedro Sánchez, que haya convivencia y respeto entre diferentes, que funcionen los servicios públicos, la educación, la sanidad, que haya instituciones públicas independientes, en definitiva, frenar las políticas de Sánchez", que "el voto que va a hacer protagonista a Navarra es el voto de UPN-PP".