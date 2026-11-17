Acto de campaña de la coalición UPN-PP - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Senado por la coalición UPN-PP, Javier Esparza, ha defendido una bajada de impuestos y un "alivio fiscal" para "ayudar a la gente a que llegue a fin de mes". "Nosotros creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en la caja de Hacienda", ha indicado.

En un acto de campaña celebrado en Pamplona, junto al edificio de Hacienda, Esparza ha afirmado que "la subida de los precios ha hecho que hayamos perdido poder adquisitivo la inmensa mayoría de las familias de esta comunidad y de este país". "Con el sueldo que tenemos, la realidad es que podemos comprar menos cosas de las que podíamos comprar antes. Del año 2018 al año 2026, llenar el depósito ha subido un 53%, la cesta de la compra un 44%, la luz un 38%, y así podríamos seguir y seguir, en cuestiones que son básicas para la vida de cualquier familia", ha criticado.

Ante esta situación, "la política fiscal de un gobierno puede ayudar más, ayudar menos o no ayudar nada". "Bajar impuestos, para nosotros, no es ningún capricho. Es ayudar a la gente a que llegue a fin de mes. Nosotros creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en la caja de Hacienda", ha apuntado.

Por ello, "planteamos un alivio fiscal, planteamos bajar impuestos, queremos que con el mismo sueldo se pueda pagar la compra, se pueda pagar el gasoil, se pueda pagar la calefacción, queremos que con el mismo sueldo se pueda vivir, se pueda llegar a fin de mes". "Y que después de pagar todo eso, además, tengas algo de dinero para hacer frente a un imprevisto o para poder ahorrar para comprar esa primera vivienda que tanto desea muchísima gente", ha añadido.

Para conseguir que "con el mismo salario puedas hacer más", hay "dos maneras de actuar, dos posibilidades que tienen las administraciones públicas en Navarra y en España". "Una es que te quede más sueldo después de pagar el IRPF. Por tanto, ajustar el IRPF. Y la otra es reducir el impuesto que pagamos cada vez que se llena un depósito, cada vez que pagamos un recibo de la luz: el IVA. Es así de simple. Ambas cuestiones son de voluntad política. No se trata de ninguna otra cosa", ha reivindicado.

En este sentido, ha explicado que "podemos actuar desde Navarra" sobre "todo lo que tiene que ver con el IRPF", y que "vamos a defender medidas en Madrid para bajar el IVA". Ha remarcado Esparza que si "a alguien le suben el salario un 3% y los precios suben otro 3%, evidentemente no están subiendo el salario". "Tu nómina dice que ganas más dinero, pero lo cierto es que no se nota y que de hecho puedes comprar menos cosas de las que podías comprar", ha subrayado.

Por eso, ha continuado, "nosotros llevamos tiempo planteando un ajuste en el IRPF". "Hemos planteado en el Parlamento de Navarra en infinidad de ocasiones actualizar automáticamente la tarifa del IRPF, que se ajuste a la subida de los precios de la vida. En Navarra lo podemos hacer gracias a nuestro régimen foral, gracias al convenio económico. Eso nos da capacidad para regular la presión fiscal que se ejerce sobre los ciudadanos", ha comentado.

Ha añadido Esparza que desde el año 2015, el Gobierno de Navarra "ha exigido a las familias un esfuerzo fiscal enorme que además no se justifica desde el punto de vista de la prestación de los servicios públicos que se ofrece al conjunto de la sociedad navarra". "Aquí en Navarra se puede ajustar el IRPF, se puede reducir patrimonio, sucesiones, el impuesto de sociedades, pero lo cierto es que el actual gobierno no está en ese escenario", ha criticado.

Según ha remarcado, "para el presupuesto del 2027 que se va a debatir próximamente en el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra ha previsto un incremento de 580 millones de euros con respecto al año anterior", lo cual "quiere decir que los navarros y las navarras, los ciudadanos, las familias, las empresas, los autónomos, van a pagar 580 millones de euros por encima de lo que ya pagaron en el año 2026".

A su juicio, el Ejecutivo ha planteado "medidas fiscales de alivio, alguna pequeña medida que nosotros hemos valorado positivamente, pero lo cierto es que frente a esa subida de 580 millones de euros, los alivios se reducen y los sitúan en torno a los 90 millones de euros". "Es decir, rácanos en su propuesta fiscal, rácanos a la hora de ayudar a la gente", ha subrayado.

La "otra manera que tenemos de ayudar a las familias", ha continuado, "es bajando impuestos nacionales, bajando el IVA", por lo que en Madrid "vamos a defender el IVA cero para alimentos básicos mientras persista la crisis, la subida de los precios y la inflación; bajar del 21% al 10% el IVA a los carburantes; y reducir también la carga fiscal del recibo de la luz".

Por otro lado, ha apostado por mantener "la actualización de las pensiones con el IPC y "que la gente mayor" y "la gente que ha trabajado durante toda su vida" esté "tranquila". "Las pensiones van a subir al mismo ritmo que sube la vida. Van a poder seguir haciendo frente a los gastos que tienen día tras día", ha dicho.

En otro orden de cosas, ha añadido que "reducir lo que cuesta entrar en una primera vivienda es otro de los objetivos". "Aquí en Navarra, en el último año ha crecido el precio de la vivienda un 9,5% y el planteamiento es bajar del 10% de impuestos que te cobran al comprar una primera vivienda al 4%", ha indicado, de forma que "una vivienda que cueste 200.000 euros" y por la que se pagan 20.000 euros de impuestos, "ahora va a pagar 8.000 euros de impuestos".

"¿Eso qué significa? Que la gente va a tener 12.000 euros en el bolsillo. Eso lo que significa es que va a ser más fácil hacer frente a esa entrada. Va a ser más fácil hacer frente a esa primera vivienda", ha explicado, tras añadir que "es un sinsentido que un impuesto impida que alguien pueda acceder a una primera vivienda en Navarra y en el resto de España".

Con relación a los autónomos, ha defendido "la cuota cero desde el primer año", porque "desde el primer año que lanzas un pequeño proyecto empresarial, evidentemente tienes gastos, pero a veces no tienes clientes, a veces no tienes pedidos". "Que sea cuota cero el primer año y el segundo año también cuota cero si no llegas al SMI", ha reivindicado.

"Lo que queremos con todas estas medidas es ayudar a la gente, ayudar a la clase media, ayudar a las familias, ayudar al pequeño emprendedor, y en definitiva es para lo que estamos, para que ese dinero que la gente se gana a base de mucho esfuerzo, de verdad lo tenga en el bolsillo y no sirva para otras cosas", ha manifestado.

Este, ha dicho, es el "compromiso" de la coalición UPN-PP, la "única alternativa, la alternativa de verdad y el voto que más le duele a Pedro Sánchez, a María Chivite, a Arnaldo Otegi". "El que quiera un cambio de gobierno en España primero y después en Navarra, que vote el día 29 de noviembre a UPN en coalición con el Partido Popular", ha concluido.