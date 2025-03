UPN rinde su propio homenaje a las víctimas del terrorismo en Pamplona: "Lo hacemos así precisamente por respeto"

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y la secretaria general del partido, Cristina Sota, han acudido este martes al monumento a las víctimas del terrorismo, en la Plaza Baluarte de Pamplona, para depositar un ramo de flores con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Una hora antes, a las 10 horas, ha tenido lugar el acto organizado por el Gobierno foral.

En declaraciones a Europa Press, Ibarrola ha señalado que "desde UPN hemos querido rendir nuestro homenaje en este día a las víctimas del terrorismo, de manera especial a quienes han sufrido en Navarra la sinrazón de ETA". "Y lo hacemos de esta manera precisamente por respeto a las propias víctimas, por su dignidad", ha dicho.

A su juicio, "no caben homenajes de las instituciones a las víctimas en las que no estén o no se sientan cómodas". "Asesinar estuvo mal y no tiene justificación; esto que es tan obvio y esencial para cualquier demócrata hoy hay quienes todavía siguen sin aceptarlo y, lo que es peor, deciden las políticas que nos gobiernan", ha lamentado.

Ibarrola ha señalado que "frente a los que siguen dando cobertura social y política a los terroristas, UPN ha estado, está y estará siempre con las víctimas". "Nunca les vamos a fallar", ha dicho, para añadir que "por eso hoy volvemos a decir bien alto: memoria, justicia, dignidad y verdad para las víctimas, que es sobre lo que se debe asentar una convivencia verdadera y el progreso como sociedad".