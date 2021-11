La UPNA celebra del 22 al 26 de noviembre unas jornadas internacionales sobre investigación y agroalimentación

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de Navarra celebra del 22 al 26 de noviembre unas jornadas internacionales de investigación en las que expertos de distintas áreas expondrán y debatirán sobre algunos de los retos a los que se enfrenta el sistema agroalimentario.

Las sesiones, de acceso libre y gratuito, se podrán seguir de forma presencial, previa inscripción, en la sala de conferencias del edificio Jerónimo de Ayanz, en el Campus de Arrosadia, o de manera online, ha informado el centro académico.

Las jornadas comenzarán este lunes 22 de noviembre a las 10.00 horas con su presentación a cargo del vicerrector de Investigación de la UPNA, Patxi Arregui San Martín, y el equipo directivo del instituto IS-FOOD: Idoia Labayen Goñi, directora; María González de Audicana, subdirectora; y Juan Ignacio Maté, secretario.

La sesión matinal del lunes correrá a cargo de la catedrática y vicerrectora de Investigación de la Universitat de Lleida Olga Martín Belloso, que hablará sobre 'La innovación alimentaria en el contexto de los institutos de investigación'. Martín Belloso, que ha sido presidenta de la Federación Europa de Ciencia y Tecnología Alimentos y actualmente es presidenta de la Sociedad Española de Ingeniería de Alimentos, hablará sobre los retos actuales de la investigación en la consecución de alimentos sostenibles, saludables y seguros.

La tarde del lunes se dedicará a casos de éxito en la solicitud de ayudas europeas a la investigación. La sesión 'Applied Research in Agriculture - Europe is the key', será impartida por Emilio Gil, catedrático de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de la Universitat Politècnica de Catalunya. Su grupo de investigación, aun siendo reducido, ha participado en los últimos años en siete proyectos europeos de las convocatorias Life, Horizonte 2020 e Interrege. Apoyándose en ejemplos de proyectos de éxito, Emilio Gil proporcionará las claves que, desde su punto de vista, debe tener una buena propuesta para resultar financiable.

Las sesiones del martes 23 de noviembre están centradas en el agua y su gestión. Alice Alonso, investigadora del Instituto de la Tierra y la Vida de la Universidad de Lovaina (Bélgica), hablará sobre su investigación en hidrología superficial. Alonso utiliza modelos y enfoques basados en datos para examinar, diagnosticar y predecir el estado y variabilidad del almacenamiento de agua. Posteriormente, intervendrá Katarina Kyllmar, directora de investigación en el Departamento de Ciencias del Suelo de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Su charla se centrará en el control y evaluación del medio ambiente en el paisaje agrícola, con especial atención a la gestión del agua y de su calidad.

NUTRICIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE

El miércoles 24 se hablará de nutrición saludable y sostenible y de los cambios que necesita el sistema alimentario para promover una alimentación justa, sostenible, culturalmente apropiada y basada en la biodiversidad. La charla será impartida por Luis Moreno Aznar, catedrático en la Universidad de Zaragoza, doctor en Medicina y Cirugía por la misma universidad, presidente de la Sociedad Española de Nutrición y considerado como uno de los científicos más influyentes del mundo.

Finalmente, el viernes 26 de noviembre tendrá lugar la mesa redonda 'Innovaciones en alimentación animal bajo la perspectiva de la economía circular y el pacto verde europeo'. En el ámbito de la producción ganadera, una de las implicaciones más importantes está relacionada con la alimentación de los animales, de forma que se consiga potenciar los servicios ecosistémicos de la ganadería, cerrar los ciclos de los nutrientes y reducir impactos ambientales negativos, como los asociados a la generación de gases de efecto invernadero. En ese contexto, la mesa redonda abordará innovaciones en el ámbito de la alimentación de animales rumiantes.