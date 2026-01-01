La UPNA participa en un proyecto europeo para revitalizar zonas rurales

Presentación oficial del proyecto RESPIRA en la UPNA. De izda. A dcha., Alfredo Asiáin, Mikel Ozkoidi, José Miguel Gastón, Isabel Merino, Gustavo Goiena y Maitane Eslava. - UPNA

PAMPLONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) acogió recientemente la presentación oficial del proyecto europeo RESPIRA, destinado a impulsar la revitalización de zonas rurales mediante la valorización de su patrimonio natural, cultural y memorialista. El proyecto, que se desarrollará entre 2025 y mayo de 2028 y en el que la UPNA participa como socia, cuenta con un presupuesto total de 1,7 millones de euros, de los cuales 1,3 están cofinanciados por fondos FEDER. Enmarcado en el Programa Interreg SUDOE, está liderado por el Pôle Métropolitain du Pays de Béarn (Francia) y reúne a 9 socios de Francia, España y Portugal, junto con 18 entidades asociadas.

El proyecto pondrá en marcha una Estrategia de Valorización de la Identidad Patrimonial y un Plan de Acción Transnacional, además de esquemas patrimoniales, acciones de formación y sensibilización, y una acción piloto en diversos territorios rurales. "Estas herramientas permitirán dotar a las autoridades públicas y a los agentes locales de metodologías y capacidades para reforzar la transmisión del patrimonio y aprovechar su potencial como recurso estratégico", se explica desde el proyecto.

La UPNA participa en RESPIRA con un presupuesto de 245.700 euros (184.275 euros FEDER) y la colaboración del Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro de la Memoria y la Junta del Valle de Salazar. En concreto, Navarra desarrollará diversas líneas de trabajo: adaptación de herramientas al territorio, materiales formativos y divulgativos, talleres territoriales y recursos tecnológicos y educativos, además de un proyecto piloto en el Valle de Salazar.

Este proyecto piloto contempla dos recorridos patrimoniales enriquecidos con realidad aumentada y virtual para visibilizar distintas formas de migración -económicas, laborales, políticas, tradicionales y naturales- que han configurado la identidad del valle. Uno de ellos incorpora la memoria democrática y los valores asociados a los Derechos Humanos; el otro se orienta a la sostenibilidad, la identidad local, la mirada transgeneracional y el diálogo intercultural.

En el acto de presentación celebrado recientemente en la UPNA participó el profesor Alfredo Asiáin Ansorena, investigador principal del proyecto en la UPNA; la profesora Isabel Merino González, responsable de comunicación del proyecto (ambos, del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación y del instituto I-COMMUNITAS), el jefe del Negociado de Patrimonio Etnológico e Inmaterial del Gobierno de Navarra, Mikel Ozkoidi Pérez; el director del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón Aguas; y dos personas en representación de la Junta del Valle de Salazar, Maitane Eslava y Gustavo Goiena.

El grupo principal de investigación implicado en el proyecto en la UPNA es 'Ikerketa hizkuntzalaritzan eta ondare materiagabean / Investigación en lingüística y patrimonio inmaterial', dirigido por el catedrático de Filología Vasca de la UPNA Patxi Salaberri Zaratiegi. El proyecto se llevará a cabo gracias a la colaboración de distintos grupos de trabajo multidisciplinares.

DESPOBLACIÓN, ENVEJECIMIENTO Y PÉRDIDA DE DINAMISMO

Como se ha apuntado, RESPIRA nace para dar respuesta a los retos que afrontan los territorios rurales del espacio SUDOE (sudoeste europeo), afectados por despoblación, envejecimiento y pérdida de dinamismo económico. Su objetivo es fortalecer la identidad territorial y convertir el patrimonio -natural, cultural y memorialista- en un motor de desarrollo sostenible, cohesión social e innovación, ha informado la UPNA.

RESPIRA aspira a revitalizar los territorios implicados y a generar una red de cooperación transnacional que facilite la transferencia de conocimientos, impulse nuevas oportunidades y consolide un modelo sostenible de gestión y transmisión del patrimonio.

El proyecto culminará con un seminario internacional de difusión, acompañado de webinarios temáticos, encuentros territoriales y publicaciones científicas. "Con la presentación celebrada en la UPNA, RESPIRA inicia oficialmente su andadura para fortalecer el vínculo entre comunidad, patrimonio e innovación, y contribuir al futuro sostenible y equilibrado de las zonas rurales del SUDOE", se apunta desde el equipo investigador del proyecto.