Uvesa pide desconvocar la huelga en la planta de Tudela e iniciar los trámites para crear una mesa de ámbito nacional

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Uvesa ha solicitado desconvocar la huelga anunciada por el comité de empresa para los días 27, 28 y 29 de mayo en la planta de Tudela e iniciar los trámites para la constitución de una mesa de diálogo social o comisión negociadora de ámbito nacional donde se incluyan las cuatro plantas procesadoras de la compañía.

En un comunicado, el Grupo Uvesa ha afirmado que la dirección ha mantenido este lunes una reunión con el comité de empresa con el objetivo de "seguir escuchando sus propuestas y de tratar de implementar mejoras en las condiciones de la plantilla, pero siempre bajo criterios de homogeneidad y cohesión a nivel nacional, garantizando con ello un modelo común y equitativo para todas las plantas del grupo en las que se aplica el convenio colectivo de mataderos".

De hecho, según han continuado, MHP, empresa a la que pertenece Grupo Uvesa, "ya ha aprobado una inversión de medio millón de euros para la introducción de mejoras que redunden en el bienestar de la plantilla".

Con este "objetivo común", Uvesa ha solicitado desconvocar la huelga anunciada e iniciar los trámites para la constitución de una mesa de diálogo social o comisión negociadora de ámbito nacional donde se incluyan a las cuatro plantas procesadoras, en la que se abordarían los siguientes temas: flexibilidad, plus celador, horas extraordinarias, plus festivo, penosidad, conciliación, formación y promoción interna, salud y bienestar del empleado.

"A pesar de este interés de la empresa por llegar a un acuerdo que beneficie al conjunto de la plantilla, el comité de empresa de Tudela se ha negado a poner en marcha esta mesa de negociación, centrando sus peticiones en el marco de un convenio propio para el centro de trabajo de Tudela", han criticado.

Para la dirección de Uvesa, "esta negativa a negociar mejoras en el marco propuesto únicamente responde al protagonismo de algunos sindicatos, cuya representación disminuiría a nivel nacional, y no a la defensa de los mejores intereses del conjunto de la plantilla".

De hecho, Uvesa "entiende que el objetivo común debería ser mejorar las condiciones de todas las personas trabajadoras y no aferrarse a cuál es el marco estricto en el que se quiere hacer".