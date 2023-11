Los vecinos de San Jorge presentan 88 propuestas para mejorar la rotonda y el barrio en la consulta municipal

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consulta al vecindario realizada por el Ayuntamiento de Pamplona el pasado mes de octubre, del 16 al 30, en torno a la rotonda de San Jorge ha recibido un total de 88 propuestas de las vecinas y vecinos del barrio. La ciudadanía ha aportado sugerencias y recreaciones para mejorar no solo la rotonda y su entorno, sino también otros elementos del barrio. Todas estas aportaciones se van a incorporar al concurso de proyectos que Gerencia de Urbanismo prepara para aliviar el tráfico en la zona y fomentar la movilidad sostenible.

Esta iniciativa de escucha activa de las necesidades del barrio ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa la concejala delegada de Urbanismo y Vivienda, y Desarrollo Sostenible y Proyectos Estratégicos, Izaskun Zozaya.

Las aportaciones recibidas en la consulta realizada por el Ayuntamiento, 71 presenciales y 17 telemáticas, se han agrupado en tres ámbitos principales: propuestas concretas de solución; propuestas generales que inciden en el diagnóstico y consecuencias del tráfico en el barrio; y propuestas que se centran otros aspectos para la transformación del barrio, como se contemplaba en la consulta planteada.

Entre las propuestas concretas, se sitúan el soterramiento del tráfico y la apertura para el vecindario de un vial hacia la calle Doctor Juaristi, que se encuentra cerrado. Las propuestas generales coinciden en la necesidad de desviar el tráfico y los riesgos que implica, y recuperar la rotonda para el barrio, con más espacios públicos libres de contaminación y ruido. También solicitan unir las cuatro partes que quedan separadas por la intersección, con intervenciones que contemplen el barrio de manera global.

Otros aspectos recogidos en aportaciones generales para el barrio son favorecer el comercio local, mejorar parques y mobiliario público, crear una zona comunitaria cubierta para eventos, crear una huerta comunitaria, mejorar el asfaltado e iluminación o recuperar el trabajo denominado 'Erdigune', que realizó un diagnóstico de necesidades del barrio desde el punto de vista urbanístico y social.

Las aportaciones vecinales se van a incorporar al pliego que regulará las bases del concurso de proyectos con intervención de jurado para la transformación del barrio de San Jorge. Los grupos municipales van a tener conocimiento detallado de la documentación este miércoles en Gerencia de Urbanismo para que puedan estudiarla y hacer sus aportaciones, antes de proceder a licitar el contrato, previsiblemente, el 13 de diciembre.

El concurso de proyectos para la transformación y reurbanización de San Jorge, y su mejora de accesibilidad y de movilidad peatonal, rodada y ciclista, se divide en dos fases. En la primera, un jurado compuesto por técnicos municipales, representantes de colegios profesionales y de otras Administraciones analizarán las propuestas.

Entre los proyectos presentados se seleccionarán tres, en función de las bases reguladoras del concurso, y uno de ellos será el ganador. Está previsto destinar 39.500 euros (IVA no incluido) para los tres premios: la propuesta ganadora recibirá 15.500 euros; el primer accésit, 12.000 euros; y el segundo accésit, 12.000 euros.

En una segunda fase, se procederá a la contratación mediante procedimiento negociado del contrato de servicios. Previo a este procedimiento, se celebrará una sesión informativa para explicar la propuesta ganadora a la ciudadanía y se recogerán sus aportaciones y sugerencias para su consideración en los documentos técnicos.

La contratación de los trabajos de servicios mediante procedimiento negociado tendrá un presupuesto de 220.000 euros (IVA no incluido), repartidos entre los trabajos de redacción de los proyectos básicos para desarrollar la propuesta ganadora (187.000 euros, IVA no incluido) y la planificación por fases del desarrollo de las obras (33.000 euros, IVA no incluido).

A su vez, los trabajos de redacción se dividen en cuatro: actuación en los viales de Berichitos; actuación de reurbanización del ámbito de San Jorge realizando el soterramiento de la avenida de Navarra; actuación de reurbanización en el ámbito de San Jorge sin realizar el soterramiento de la avenida de Navarra; y otras mejoras planteadas por la propuesta ganadora, que pueden incluir distintas medidas en relación con la movilidad: en este caso se realizará una memoria valorada. Cada una de las actuaciones deberá ir acompañada de su planificación temporal y económica.

El concurso persigue la mejora funcional del barrio de San Jorge, en cuanto a accesibilidad y movilidad peatonal, rodada y ciclista, así como reducir el tráfico rodado que atraviesa el barrio en su eje Norte y Sur de la avenida Navarra y eje Este Oeste de la avenida de San Jorge.