Veintidós establecimientos se suman a la Ruta del Chocolate de Comercio Justo de Navarra

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Veintidós establecimientos de Pamplona y Tudela ofrecerán del 18 al 27 de marzo recetas con chocolate de comercio justo como ingrediente principal durante la VI Ruta del Chocolate Justo de Navarra.

El objetivo de esta iniciativa es promover el comercio internacional basado en la justicia y la sostenibilidad. La ruta está organizada por el consorcio formado por Setem Navarra-Nafarroa, Pueblos Hermanos y Proclade Yanapay.

La chef internacional Joanna Artieda ha participado este lunes en la presentación de la ruta en la Biblioteca de Navarra. Artieda ha ofrecido una Master Class y cata de chocolate de comercio justo a las personas responsables de los establecimientos participantes. Así, Artieda ha destacado que el chocolate de comercio justo "sabe mejor y destaca por su aroma" además de cumplir el principio de "evitar la explotación infantil".

Los establecimientos de Pamplona que participan son Baratza Kafea (Travesía Bernardino Tirapu, 5-7), Café La Belena (calle San Saturnino, 14), Katakrak (C/ Mayor, 54), Cafetería La Crepa (Plaza del Consejo, 2) Café Fika (C/ Pozoblanco, 12), Geltoki Taberna (Avda. Conde Oliveto, 6), El Mesón de la Navarrería (C/ Navarrería, 15), Qwerty (c/Mercaderes, 18), Restaurante el Mentidero (C/ Mercaderes, 13), Café Lehio (Bajada de Javier, 7), cafetería del aulario de la UPNA y cafetería del comedor de la UPNA.

El consorcio formado por las ONGD SETEM Navarra-Nafarroa, Proclade Yanapay y Pueblos Hermanos y la Red de Bibliotecas de Navarra mantienen una estrecha colaboración desde hace años. Así, diferentes bibliotecas de la Red acogen cada año la exposición itinerante 'La ruta del cacao', y diferentes actividades de sensibilización como talleres infantiles y catas de chocolate, en las que se informa sobre la industria del cacao y sus consecuencias en los países productores, y se muestran ejemplos de cooperativas en las que familias productoras trabajan bajo los principios del comercio justo. Desde 2023, la exposición ha pasado por diferentes bibliotecas públicas de Navarra.

La VI Ruta del Chocolate Justo de Pamplona y Tudela forma parte de la campaña 'El chocolate de comercio justo sabe mejor', desarrollada en el marco del proyecto de sensibilización financiado por el Gobierno de Navarra, para promover el comercio justo como modelo de consumo responsable crítico y transformador. Esta iniciativa cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona.

Para la elaboración de las recetas que ofrecerán los establecimientos participantes durante la ruta, las distribuidoras de chocolate de comercio justo Alternativa 3 e Ideas, han distribuido más de 30 kilos de cacao puro, 10 kilos de minigotas de chocolate, cerca de 25 kilos de cobertura de chocolate y 120 tabletas de chocolate para fundir. Además, durante la ruta se van a repartir 7.000 dípticos con información sobre el Comercio justo, que incluyen una chocolatina.

Más allá de la experiencia gastronómica, la VI Ruta del Chocolate de Pamplona y Tudela quiere visibilizar lo que hay detrás de la producción del cacao, que se produce mayoritariamente en países del sur, principalmente de África y Latinoamérica, pero, sin embargo, su consumo final se produce especialmente en Norte América y Europa.

Según han explicado los organizadores de la ruta, solo Ghana, Costa de Marfil, Camerún y Nigeria producen cerca del 70% del cacao mundial, pero disfrutan tan solo del 4% de sus beneficios. "Detrás de estas cifras hay todo un sector basado en la explotación laboral, e incluso infantil, la deforestación masiva y la pobreza", han señalado.

Además de destapar esta realidad, la ruta quiere dar a conocer opciones de comercio justo de chocolate, que han sido producidas respetando los derechos humanos, pagando precios justos a las familias productoras, sin explotación infantil, y con prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Según ha explicado Jesús Blanco, de Proclade Yanapay, durante la presentación, "eligiendo chocolate de comercio justo garantizamos que las familias productoras puedan tener una vida digna, puedan preservar el medio ambiente y puedan dejar un futuro a las generaciones venideras".