Volkswagen Navarra inicia la producción de coches eléctricos

Encuentro en Volkswagen Navarra con motivo del inicio de la producción de coches eléctricos. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del inicio de la producción en serie del Skoda Epiq, el primer coche de la marca Skoda fabricado en España, y también el primer modelo eléctrico que sale de las líneas de su planta, Volkswagen Navarra ha celebrado un evento que ha contado con la asistencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Ejecutivo foral, Mikel Irujo; el Chief Production Officer para la Región Ibérica, André Kleb; y el director de Producción y Logística de Skoda Auto, Andreas Dick.

Todos ellos han sido recibidos por el presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, y el resto del Comité Ejecutivo de la fábrica.

El Skoda Epiq se une, como tercer modelo de Volkswagen Navarra, a los Volkswagen T-Cross y Volkswagen Taigo, ambos con motores de combustión, a la espera de la llegada del cuarto modelo, el Volkswagen ID. Cross, que se lanzará en el último cuatrimestre del año.

Entre los cambios más relevantes realizados durante el proceso de transformación de la fábrica para producir coches eléctricos, la compañía ha destacado la ampliación de 5.390 metros cuadrados de la Nave 1C de Chapistería y la nueva prensa tipo PXL. La mayor fuerza de estampación de la nueva prensa (2.100 toneladas) hará posible la producción de piezas cada vez más exigentes en términos de rigidez y robustez, y se destinará exclusivamente a la fabricación de elementos de la carrocería de los nuevos coches eléctricos, ha expuesto Volkswagen Navarra.

Desde enero de 2025 y hasta finales de mayo de 2026 los trabajadores de Volkswagen Navarra han recibido un total de 231.000 horas de formación sobre el proceso de electrificación de la planta, con una media de 47 horas por empleado, y una inversión que supera los 2,1 millones de euros.

Michael Hobusch, presidente de Volkswagen Navarra, ha destacado que "el excelente trabajo y el compromiso de los equipos de Volkswagen Navarra ha hecho posible una transición modélica hacia la electrificación de la planta". "Hemos implementado con éxito los nuevos procesos productivos en paralelo a la producción en serie de los modelos de combustión. Tenemos una base sólida para seguir apostando por la excelencia, la eficiencia y la competitividad a largo plazo", ha dicho.

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, ha felicitado a Volkswagen por este "hito histórico". "Estamos ante el salto definitivo hacia la movilidad eléctrica, impulsada por un fabricante europeo, lo cual refrenda que tenemos una industria de automoción puntera, con capacidad y talento. Como Gobierno, seguiremos apoyando con recursos y políticas públicas la movilidad eléctrica y la transición energética. Y con Volkswagen seguiremos yendo de la mano para que siga creando empleo, valor y empujando la economía navarra junto al conjunto de la cadena de valor", ha exuesto.

André Kleb, Chief Production Officer para la Región Ibérica, ha indicado, por su parte, que "el proyecto de la familia de coches eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen incluye cuatro modelos de tres marcas diferentes y dos fábricas trabajando de manera conjunta para hacer accesible el coche eléctrico en toda Europa". "Un proyecto que es sinónimo de transversalidad, de cooperación, de sinergias y de trabajo en equipo. Demuestra cómo el nuevo modelo de gestión multimarca en la Península Ibérica permite reducir complejidad y costes siendo más eficientes y competitivos, sin perder la diferenciación y la fuerza de cada una de las marcas", ha dicho.

Andreas Dick, director de Producción y Logística de Skoda Auto, ha explicado que "el Skoda Epiq es un paso importante para la electrificación continua de nuestra marca". "Como parte de la Familia de Coches Urbanos Eléctricos, muestra lo que podemos lograr centrándonos de forma constante en las sinergias dentro del núcleo de Brand Group Core. La red internacional de producción del Grupo Volkswagen nos permite utilizar la capacidad disponible de la forma más eficiente posible, asegurando una alta calidad de producción y costes competitivos, beneficiando directamente a nuestros clientes y reforzando la huella industrial a largo plazo de la industria automovilística europea. Mi más sincero agradecimiento a todos los que ayudaron a preparar este inicio de producción", ha manifestado.