Vox dice, tras la salida de Nosti, que "no puede apoyar" una declaración que "equipara" víctimas de terrorismos

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox en Navarra ha explicado este miércoles que Maite Nosti ha salido de la agrupación parlamentaria Vox en la Cámara foral, donde permanecerá como no adscrita, después de que el partido le trasladara su "disconformidad" por votar a favor de la declaración institucional sobre las víctimas de terrorismo este lunes en Mesa y Junta de Portavoces. Vox ha aseverado que no puede apoyar un texto que "equipara en Navarra a las víctimas de ETA con todas las víctimas del terrorismo yihadista o de cualquier otra tipología".

Ante esta situación, el partido ha señalado, en un comunicado, que "toma nota" de la decisión de Nosti y "reafirma su compromiso con la coherencia y la unidad en la defensa de sus valores y su programa político"; "de manera muy especial, su compromiso con el respeto y dignificación de las víctimas de la banda terrorista ETA", ha expuesto.

Vox ha señalado que continuará trabajando en el Parlamento de Navarra con "la misma determinación para representar a los ciudadanos que han depositado su confianza en nuestra formación". "La agrupación parlamentaria procederá a reorganizar las responsabilidades internas para garantizar que nuestra labor siga adelante sin interrupciones", ha afirmado, para indicar que el parlamentario Emilio Jiménez ejercerá de portavoz. Según ha informado el Legislativo, la agrupación de Vox se disuelve y Jiménez pasará al Grupo Mixto.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Sobre la declaración del pasado lunes, Vox ha manifestado que no puede "apoyar un texto que equipara en Navarra a las víctimas de ETA con todas las víctimas del terrorismo yihadista o de cualquier otra tipología". "Si bien, por supuesto, condenamos todo terrorismo (sea cual sea y de hecho no cabe duda del argumentario de Vox en contra del yihadismo), no podemos caer en el error de aceptar esta fórmula que, empleada con mala fe por PSOE y Bildu, en la práctica solo pretende difuminar el terror y la violencia masiva de ETA en Navarra y el resto de la nación", ha señalado.

Según ha añadido, "tampoco consideramos idóneo asumir una iniciativa sobre terrorismo propuesta por el PSOE, quien ha pactado en numerosas ocasiones con los herederos de ETA (tienen en sus listas representantes condenados por terrorismo), quienes, además, en una posición de comodidad, se abstuvieron sin mostrar discrepancias con dicha declaración y han tenido la desfachatez de acudir al acto institucional a colocar flores en el monumento a las víctimas de terrorismo en Pamplona".

Además, para Vox, "algunas asociaciones mencionadas en el texto de la declaración son bastante cuestionables". "Consideramos inaceptable instar a la redacción de una nueva ley de víctimas del terrorismo y mucho menos en el contexto político actual con la izquierda y el separatismo en el poder", ha señalado, para indicar que "echamos en falta también puntos esenciales como el rechazo a cualquier pacto parlamentario con Bildu y similares o el fin del blanqueamiento institucional y social a los herederos del terrorismo de ETA".