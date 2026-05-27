Ya se conocen las candidaturas para lanzar el chupinazo de Sanfermines 2026

Archivo - Chupinazo de San Fermín 2025, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2025, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Pelota, la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, la Subdirección de Urgencias de Navarra, Mujeres investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i y Coral Santiago de la Txantrea son las cinco candidaturas que optarán al lanzamiento del chupinazo de Sanfermines de este 2026.

La Mesa General de San Fermín ha elegido estas cinco propuestas de entre las once presentadas, en una votación celebrada este miércoles, según ha informado el Ayuntamiento en una nota. Ahora será el turno de la ciudadanía, que podrá votar su opción favorita entre el 2 y el 15 de junio. La candidatura que más votos populares reciba será la encargada de dar comienzo a las fiestas de San Fermín 2026.

La Mesa General se ha reunido este miércoles para conocer todas las propuestas presentadas para lanzar el chupinazo, en una reunión presidida por la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki Unzu. En total, han sido nueve, ya que dos fueron anuladas por incumplir las normas de la candidatura, por lo que ha sido necesario realizar una votación para establecer un máximo de cinco candidaturas. Se trata de la cifra más elevada de candidaturas registrada hasta la fecha, ya que tanto en 2024 como en 2025 se consignaron siete propuestas.

Las nueve candidaturas se han sometido a votación por parte de las entidades y asociaciones presentes en la asamblea. Tal y como establecen las bases, cada una de ellas debía votar exactamente cinco propuestas, asignándoles puntuaciones del 1 al 5, sin repetir números, de forma que concedían 5 puntos a su primera opción, 4 para la segunda, 3 para la tercera, 2 para la cuarta y 1 para la quinta. La votación ha arrojado un total de 41 papeletas, una por entidad o colectivo presente en la reunión; han sido declaradas nulas 4 votaciones: dos por no identificarse, una por estar en blanco y otra, por no estar bien rellenada.

Tras el recuento, la candidatura más votada ha sido la Federación Navarra de Pelota Vasca/ Nafarroako Euskal Pilota Federakuntza, con 113 puntos. Le siguen la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, con 101 puntos; la Subdirección de Urgencias de Navarra, con 75 puntos; las mujeres investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i, con 64 puntos); y la Coral Santiago de la Txantrea, con 52 puntos. Han quedado excluidas las candidaturas de Mulilleros de Pamplona, con 45 puntos; Fermintxo Garaikoetxea Aranburu, con 43 puntos; la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, con 42 puntos; y la Cofradía Musical de San Saturnino, con 20 puntos.

Con la selección de las cinco candidaturas finalistas, se abre una nueva fase del proceso, en la que la ciudadanía tendrá la última palabra. La decisión de quién lanzará el chupinazo se tomará por votación popular, que podrá ejercerse desde el próximo martes, 2 de junio, y hasta el lunes 15 de junio incluido.

Para poder votar, será necesario estar empadronado en Pamplona y tener más de 16 años. Cada persona podrá emitir un único voto. Por ello, en el momento de votar, se solicitará el DNI.

El Ayuntamiento de Pamplona habilitará tres vías para votar. Por un lado, podrá realizarse de forma online, a través de la web municipal pamplona.es, desde las 00.00 horas del 2 de junio hasta las 23.59 horas del 15 de junio. También se podrá votar de forma presencial, en las urnas que se van a instalar en los centros Civivox, en el horario de apertura habitual de estos espacios. Por último, también será posible elegir candidatura a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100 si se llama desde un teléfono móvil o desde fuera de Pamplona). El horario del 010 será de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 9.30 a 13.30 horas.

Para evitar duplicidades y votaciones fraudulentas, el Ayuntamiento de Pamplona ha implementado diversos mecanismos de seguridad como la autenticación de las personas que pueden votar, para evitar votaciones masivas desde una misma IP. Además, se solicitarán datos personales como nombre, apellidos, número de DNI para comprobar empadronamiento y mayoría de edad, y dirección de correo electrónico para la validación del voto.