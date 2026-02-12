Antonio Casado.- Otra sesión fallida

MADRID 12 Feb. (OTR/PRESS) -

Lo había dicho el expresidente del Gobierno Felipe González unas horas antes: "España no funciona". Pedrada contra el gobierno de Sánchez, que lleva ocho años en el poder y aún sigue utilizando la herencia del PP como causa de todos los males. Fue premonitoria de lo ocurrido en el pleno extraordinario de este miércoles en el Congreso.

El motivo formal de la comparecencia del presidente traía causa de la tragedia de Adamuz, aunque se incluía la situación internacional. De hecho, fue el luctuoso suceso del 18 de enero lo que acaparó las intervenciones de los respectivos portavoces. Básicamente, en dos direcciones: demanda de autocrítica, hallar las causas de la tragedia y medidas a tomar para que no se repita.

Ninguno de los tres retos fue afrontado de forma convincente. Con cabeza caliente y pies fríos dejó Sánchez a los diputados y a la opinión pública en general. Así que, no solamente fue una sesión fallida, sino que amplificó el grito de Felipe González: España no funciona.

Eso nos lleva al apagón, la dana, incendios forestales, pobreza infantil, vivienda, inmigrantes y el lamentable estado de los servicios relacionados con la movilidad, empezando por el transporte ferroviario, sin olvidar los baches por falta de mantenimiento en la red de carreteras.

Tampoco fue como para batir palmas el hecho de haber desbordado el tema central del orden del día (la tragedia de Adamuz), para hacerlo extensivo al mal funcionamiento de los servicios públicos en general. Pudo haber sido útil, pero volvió a malograrse en el absurdo método del "y tú más". Feijóo llamó "narcisista" a Sánchez y este llamó "irresponsable" a Feijóo por vivir de bulos. Abascal se quedó en "Torquemada".

Más allá de constatar el problema, los cruces dialécticos y las distintas intervenciones se convirtieron en el cansino intercambio de pedradas que, a su vez, nos trasladó otro problema de fondo de la política nacional. Quien mejor lo expresó fue la portavoz de Compromiso, Agueda Micó: "La política que hacemos no llega a los ciudadanos". Bingo.

Enésima prueba de que nuestra clase dirigente no da la talla. Se distrae en la charca política con refriegas improductivas, pero olvida que su tarea debería ser la de mejorar las condiciones de vida del ciudadano. Y eso nos remite de nuevo a la anomalía democrática que denuncia Felipe González cuando habla de que ni el titular, Sánchez, ni el aspirante, Feijóo, tienen realmente un proyecto de país.

Lo cual, entre otras cosas, debería contemplar consensos PSOE-PP (65 % de españoles con sed de centralidad) orientados a resolver los problemas reales de la gente y no a recalentar la política nacional con debates de menor cuantía, que giran siempre en torno a la lucha por el poder y nunca en torno a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.