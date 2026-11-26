MADRID 26 Nov. (OTR/PRESS) -

Nunca había oído hablar de la 'refutación por altura'. Por lo visto, es una táctica orientada a desactivar al adversario en un debate. Se trata de esperar a que el rival se descalifique solo, de modo que su agresividad contraste con la calma del 'refutador'.

En ese marco teórico encajaron los asesores del todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su debate televisado de la semana pasada con Núñez Feijóo, líder del PP.

A la vista de los sondeos posteriores sobre el desenlace del cruce entre el titular y el aspirante a la Moncloa, la táctica fue un fracaso. En todos ellos Sánchez salía como perdedor. Es lo que tiene el academicismo de los politólogos que susurran al cliente: que a veces chocan con la cruda realidad si insisten en blanquear a un personaje hasta el punto de hacerle creer que está muy por encima de sus adversarios políticos.

Todo esto viene a cuento del debate a cuatro que este jueves por la noche librarán los principales cabezas de lista en las urnas del 29 de noviembre. Si Sánchez insiste en ir de sobrado y mira por encima del hombro a los otros tres opositores, le puede ocurrir lo mismo que en su cara a cara con Feijóo. Y entonces la prepotencia se volverá a convertir en impotencia porque su presunta superioridad institucional es, en realidad, un saco de pecados de muy difícil redención.

Frente al historial del trienio negro sanchista, el 'no todos somos iguales', como resorte emocional de la 'remontada', se le puede volver en contra. El salmo se acoge a esa presunción de superioridad enlatada por los expertos en comunicación política de la Moncloa, pero hay un alto riesgo de que le amargue este último tramo de la campaña. A sus adversarios les bastará con utilizarlo invirtiendo la carga de la prueba.

Efectivamente, señor Sánchez, no todos somos iguales.

Es como hacerle la campaña a Feijóo, que ya ha venido explotando dicho eslogan electoral a lo largo de la carrera hacia las urnas para clavetear la idea de que, afortunadamente, no todos somos iguales. Sobre todo en el plano moral y en el del respeto a los protocolos democráticos que funcionan con base en tres intangibles: responsabilidad, transparencia y ejemplaridad.

Los tres han pasado de largo bajo el arco del triunfo de Sánchez, o han sido reemplazados por otros tres: narcisismo, desvergüenza y sed insaciable de poder por el poder.

Sería lamentable que un generalizado ataque de desmemoria entre los votantes nos anclase en la España de Sánchez, Ábalos, Leire, Cerdán, Puente, Begoña, Paco Salazar, Tito Berni, las joyas de Zapatero y las chistorras de Koldo.

El domingo que viene por la noche empezará a despejarse la niebla de uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de España.