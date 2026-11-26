MADRID 26 Nov. (OTR/PRESS) -

De entre las variadas anomalías traídas por el sanchismo, quizá la más sorprendente haya sido empujar al PSOE a comportarse como una secta. Entendiendo el término en el sentido de comunidad cerrada en la que el líder ejerce un control desmedido sobre los adeptos. En la práctica, una desnaturalización de lo que venía siendo el partido, de tradición interna combativa, con debates en las agrupaciones que se enconaban en los tiempos de vísperas electorales -los más veteranos recordarán cómo eran en ese registro los enfrentamientos en la Federación Socialista Madrileña a la hora de elegir al candidato a encabezar la lista-.

Aquel partido que durante la Transición alcanzó el mayor respaldo electoral nunca antes conseguido por otra formación -202 diputados con Felipe González como cabeza de cartel- navega ahora en las aguas de las encuestas con pronósticos que, en número de escaños, rondan la mitad. Y, sin embargo, no hay corrientes internas que se atrevan a criticar al secretario general que les ha llevado adonde están a base de pactos con partidos marginales -algunos de ellos antisistema-, ni tampoco se han atrevido a criticar las trampas constantes en la gestión de los asuntos políticos que han arrastrado al descrédito su palabra como presidente del Gobierno.

Tras remodelar los órganos de dirección del partido, Pedro Sánchez ha conseguido domesticar al Comité Federal hasta el punto de guardar silencio cuando se atrevió a proclamar que gobernaría España 'con o sin el concurso del poder legislativo'. O cuando, tras proclamar en diversas ocasiones que la amnistía no tenía cabida en la Constitución, acabó pactándola con Carles Puigdemont en los vergonzosos términos que recientemente hemos conocido por boca del expresidente de la Generalidad, protagonista principal del intento de golpe del 'procés'.

Pedro Sánchez, que en diversas ocasiones ha dado indicios de estar preocupado por saber qué lugar ocuparía en la Historia, puede que encuentre una primera respuesta en las urnas del próximo domingo. Cómo va a dejar al PSOE es lo que debería empezar a preocupar a sus militantes.