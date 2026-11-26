MADRID 26 Nov. (OTR/PRESS) -

Partido hay, pero el equipo azul, que llegaba al encuentro con la vitola de favorito, ya ha insinuado la necesidad de descalificar al contrario, el rojo, por imaginarias marrullerías: no contaba con ir empatando a poco del pitido final. Del árbitro, desde luego, no puede quejarse, esa Junta Electoral Central que va cargando de tarjetas amarillas, demasiado amarillas, a los encarnados. Por una reflexión, no por una falta, le ha mostrado una casi roja a Silvia Intxaurrondo contra el dictamen del VAR, esto es, de sus propios letrados.

Partido hay, y si no contra todo pronóstico, sí contra el que machaconamente han venido haciendo las encuestas de parte -no hace falta decir de qué parte-. Pero, dejando a un lado en lo posible los símiles futbolísticos, facilones pero que vienen al pelo, hay que decir que del resultado del partido que apura sus últimos compases depende algo mucho más trascendente que el júbilo o la decepción de las respectivas hinchadas: nada menos que la salud de la democracia, que, siendo de naturaleza tan renqueante en nuestro país, puede que no resistiera el tósigo de las iniquidades que vende como curativas la ultraderecha.

Desde que el azul del PP se ha ido entreverando con el azul mahón de Vox, ya no cabe hablar de turnismo en el caso de su victoria electoral, sino de demolición de tantas y tantas cosas. La democracia, que sin ser la pera es, como se sabe, el menos malo de los regímenes políticos, es siempre frágil aquí y en todas partes, y lo es por causas intrínsecas, como desde Sócrates han venido señalando las mentes más lúcidas, pero, sobre todo, por causas extrínsecas, por una en particular: la del acceso democrático al poder de los enemigos de la democracia. La periodista Intxaurrondo, a quien el árbitro del partido que se juega ha tenido la osadía de amonestar con una amarilla casi roja, ha reflexionado en voz alta sobre esto y desde el foro público en el que procede expresar cuanto a lo público afecta, y ha recibido, como inquietante anticipo de lo que puede venir, un desaforado reproche. Pese a ello y a tanto juego sucio, hay partido.