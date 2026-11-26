MADRID 26 Nov. (OTR/PRESS) -

Algunos sostienen que la decisión final sobre las elecciones está en manos de los indecisos, más en la izquierda que en la derecha, y en los que acabarán apostando por el voto útil. Yo creo que el voto útil es el que cada uno piensa en conciencia. Pero en esta ocasión es, seguramente, más importante que nunca porque unos pocos votos 'robados' a otro partido pueden quitar escaños decisivos y cambiar el mapa electoral, sobre todo si se vota a quienes tienen prácticamente imposible obtener alguna representación.

Siempre he sido partidario de una segunda vuelta, de manera que en la primera se pueda votar con el corazón y en la segunda con el cerebro. También de las listas abiertas para poder elegir y descartar a los que designan los partidos a dedo. Pero, como me temo que eso no va a llegar ni con un sector 'de progreso', sea lo que sea lo que entienden algunos por progreso, ni con uno de otro signo, habrá que arar con los bueyes que tenemos, dicho sea sin ánimo de ofender a nadie y menos a los bueyes.

Yo me pregunto si es legítimo, aunque sea legal, gobernar a martillazos -decretos ley- en lugar de hacerlo como exige la democracia, mediante leyes discutidas, consensuadas y aprobadas en el Parlamento. Si es democrático haber aprobado más decretos ley que leyes en estos ocho años y tener el récord de decretos ley de todos los presidentes en democracia. Si lo es usar a la Diputación Permanente para enmendar lo que el Congreso rechazó. Si es ético aprobar con un Gobierno en funciones una cascada de miles de millones que afectan a más de la mitad del censo de votantes, un intento de 'compra' de votos de manual.

Y eso sin hablar de toda una legislatura sin presupuestos, lo que, en cualquier país democrático, hubiera obligado al Gobierno a dimitir no una, sino varias veces, o de una ley de nietos que ha venido a modificar sustancialmente el censo de votantes para incorporar con todos los derechos a decenas de miles de ciudadanos que no tienen ni conocimiento ni interés real ni arraigo en nuestro país, pero que pueden decidir por nosotros.

Pienso que ese ejercicio de poner en duda que los que pierdan tal vez no acepten los resultados es otra anomalía democrática, aunque en estas elecciones crezca la duda sobre el comportamiento del poder. ¿Sabe algo el presidente Sánchez que no sabemos el resto de los españoles para 'asegurar' su victoria? Aunque lo haya 'aceptado' el Supremo, ¿es ético y hasta democrático que algunos ciudadanos depositen sus votos en unas cajas de cartón como si España fuera un país tercermundista? Manifiesto mi confianza en el sistema electoral español, en los controles, en los funcionarios y en los ciudadanos que tienen la responsabilidad de unas votaciones limpias. Pero hay cosas que no ayudan. Y sembrar la desconfianza es una actitud que solo puede frenarse si los partidos se ponen las pilas y ejercen el control que les corresponde.

¿Se pueden robar, sin disimulo alguno, las propuestas electorales a los socios del Gobierno y luego ofrecerles volver al Ejecutivo o solo se busca llevarse sus votos para defender como sea un proyecto personal?

Si ganan de nuevo los que están, ¿seguirá levantado el muro, la confrontación, el guerracivilismo, las dos Españas? ¿Seguirá habiendo privilegios para los territorios y no igualdad entre los españoles vivan donde vivan? Si ganan los que no están ahora, ¿habrá otro muro, la división entre buenos y malos, la demonización de los inmigrantes, los derechos para unos y no para otros? ¿Van a arder las calles?

¿Cómo pueden pedir el voto para Pedro Sánchez los que han tolerado durante años que destruyera y contaminara la esencia del PSOE, que privilegiara a territorios frente a ciudadanos, que permitiera que los delincuentes hicieran las leyes que les indultaban, que haya excarcelado a los asesinos de ETA o haya reducido las condenas de violadores por leyes mal hechas, que escondiera la corrupción en sus centros de poder, que no haya defendido la integridad y la soberanía nacional y que haya acabado con la tolerancia y la concordia?

Al final, las urnas dirán qué es lo que quieren los españoles y habrá que aceptar el resultado, sea el que sea, siempre que sea limpio. Eso, si llega el caso, lo decidirán la Junta Electoral Central y los jueces. Pero antes debería haber un compromiso expreso de devolver la política al terreno que le corresponde: gobernar para todos, no excluir a nadie, respetar las instituciones, facilitar la convivencia, ejercer la transparencia, reforzar el control del poder y evitar la corrupción y el despilfarro. En democracia no cabe poder absoluto ni desprecio y destrucción del contrario. La última reflexión la debe hacer cada uno momentos antes de introducir la papeleta en la urna. Todavía hay tiempo.