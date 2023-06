Antonio Pérez Henares.- El huevo y la castaña

MADRID, 20 Jun. (OTR/PRESS) -

Lo que no hubieran entendido los votantes de derecha y de centro derecha, ni los ahora venidos desde Cs y PSOE, es que tras las elecciones municipales y autonómicas no se hubieran puesto de acuerdo y hubieran dejado capitales, grandes ciudades y pueblos pequeños en manos del Sanchismo y sus alianzas con izquierdismos de diversa traza y separatismos nacionalistas de variados pelajes.

Por lo que uno ha visto, y bien al contrario, desde Toledo a Valladolid y de Tineo a Jerez, el personal que los votó está mas que contento con lo sucedido y ese tremendo vuelco del poder municipal, tras el el 17-J donde 32 capitales de provincia pasaron a ser gobernadas por el PP al lado de otras tantas ciudades de, en ocasiones, incluso de mayor numero de habitantes como Puertollano, Talavera, Elche, Linares o Gijón (Foro). El remate de la jornada, con la decisión popular de entregar sus votos, decisivos, contra Bildu en Vitoria o Durango y en Barcelona, otorgando la vara municipal al PSC, aumenta el valor de lo votado y concreta en hechos el cacareado sentido de Estado que tanto se clamorea y tan pocas veces se ejecuta.

Si algo me pareció sorprendente de la jornada del pasado sábado que constituyó los ayuntamientos y eligió los alcaldes en las más de 8.000 localidades de España, fue el cumplimiento a rajatabla de la máxima, pactada, por escrito o verbal, o hasta sin pactar, que donde se pudiera, la mayoría de centro derecha, a la que se unían agrupaciones vecinales independientes como en Jaen o en Leganés se convirtió en vara de mando la ecuación. Ha habido que buscar con lupa un lugar donde una pelea personal (Collado Mediano) entre tantos miles de votaciones se saliera de la parva. Es más, quienes andan ahora expulsando concejales son socialistas e IU porque algunos concejales suyos han votado con la derecha.

Así que me van a perdonar si les digo que la tremolina de tertulianos de la causa, columnistas melindrosos y opinadores convencidos, tras ser ungidos por en una sala de maquillaje de la tv, que son el oraculo de Delfos, clamando contra ello y profetizando penas a Feijoo, no me parece que tenga apenas impacto y hasta dudo que positivo para el sanchismo cuando haya que volver a ir a votar.

De hecho me parece que, puestos a señalar a beneficiarios, no hay que olvidar a Vox, quienes han hecho valer la utilidad de su voto apara proceder al cambio y ello les puede hacer recuperar esos puntitos de intención de voto que les den un buen puñado de diputados en circunscripciones donde quedar tercero es la diferencia entre el éxito y la nada. Como diría en sus tiempos González, la opinión publicada o más bien publicitada y la opinión publica real, que es la que se concreta en votos, hay ocasiones en que no coinciden sino que se parecen lo que un huevo a una castaña. Y uno se queda con que el pollito que salio cacareando el 29 de mayo es mucho más fiable que los sirenidos cantores que tanto proliferan por los escenarios mediáticos.

Queda por delante un mes y esto en política es una eternidad, pero hace casi nada que votamos. El tiempo puede que a algunos les parezca que anda muy lento pero estoy seguro que a uno que duerme en Moncloa le esta pareciendo que corre a toda velocidad.