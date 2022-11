Antonio Pérez Henares.- El retorno del gurú descoletado

MADRID, 8 Nov. (OTR/PRESS) -

Lo que ha cambiado, y no se están dando cuenta, es la respuesta. Ellos siguen en lo suyo, en su bucle de verdad absoluta, aunque sea cambiante, en su intento impositivo de los dogmas de lo que consideran el camino a la bondad universal estabulada. Y siguen pensándose como los referentes e iconos del futuro, sin percatarse de que huelen a algo peor que a pasado.

Las ultraizquierdas hispanas, mas revueltas que plurales, pues todas giran en mantras sobre el mismo eje y los mismos aliados, han ido disparándose en una deriva que les está acabando por llevar, dando una vuelta completa a su ombligo ,al mismo sitio del que salieron.

Lo acaban de escenificar este fin de semana. Ha salido el profeta iglesias para congregar a los fieles y retornar a la guerra santa contra los fachas. Justo donde lo dejó cuando le dieron una somanta de votos y dijo que se iba a su chalet de anacoreta.

La erupción morada, recuerden, llegó a expandir una colada de lava que alcanzó los 71 diputados en el Parlamento y una potente y generalizada representación en autonomías y municipios. Llegó incluso al poder y a él se aferra, cuando había perdido ya la mitad de ellos, pero cumplió su sueño que no parece, a la vista de los hechos, que fueran los cielos, aunque si para algunos, sino los enchufes. Ahora sienten la amenaza cada vez más palpable de que están a puntito de cortarles la luz y han entrado en lo que mejor se les da: las facciones, peleas y escisiones internas. Enconadas, pero siempre con un matiz: dispuestas a volverse a arrejuntar si hay pastel que pueda cocinarse y repartirse luego.

Que iba a volver el gurú, aunque ahora descoletado, era algo que estaba escrito en todos los almanaques de la extrema izquierda. En realidad nunca se ha ido sino que se quedó detrás del escenario y moviendo los hilos de sus marionetas. Pero al comprobar que, desparecido de escena, no hacen ni reír siquiera, que naufragan y que encima, la que puso como mascarón y gárgola se le ha salido de la parva, ha salido de las bambalinas y con un kikiriki ha reclamado en el corral, el puesto de gallo.

La percepción para la próxima cita electoral, municipales y autonómicas, pinta muy fea. Y no lo digo por las encuestas, que prefiero no tenerlas como base de análisis para el caso, sino por los resultados habidos en las que se han celebrado más recientemente y donde han salido molidos, Madrid, Castilla y León y Andalucía son buenos ejemplos de ello. En el primer lugar, peor que mal, pues el escindido Errejón les quitó la almena y los clarines.

Y a Madrid volvemos y vuelve Iglesias. Hace dos años montó un gran espectáculo. No faltó de nada y hasta se pusieron balas de atrezzo para meter miedo. ¿Se acuerdan aquellos días de la terrorífica amenaza fascista, que fue en realidad fantasma?.

No parece que vaya a repetir jugada, al menos no para este envite, pero ha saltado como macho alfa para poner según cree las cosas en su sitio. Reagrupar fuerzas y mandar a Yolanda Díaz al PSOE, con Errejón o al paro. Esa es la nueva intentona, pero si la primera ya fue mala ya me contaran que le espera en esta.

Porque el problema ya no son sus revoltijos ni lo que en el puchero de sus tropas se cuece, sino lo que se cuece fuera. Y esto es lo definitivo. La respuesta de la gente de a pie, del "pueblo", que decía antes la izquierda, es la que ha cambiado y han tornado cañas en lanzas. Están de ellos, de sus desvaríos, de sus agresiones y sus odios, que desparramaron y con el que nos anegan cada para encima acusar al resto de los mortales de ser los odiadores congénitos, hasta los pelos. Lo que no saben y se niegan a ver y oír, por muy claro que este y más alto se lo digan , es que el personal está de ellos y sus enredos hasta los pelos