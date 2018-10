Carmen Tomás.- Banca y estética

Actualizado 25/11/2007 1:00:23 CET

MADRID, 25 Nov. (OTR/PRESS) -

La bolsa española sigue con algunos vaivenes, pero aguantando el tipo. Es verdad que fueron pocos valores los que sostuvieron al Ibex el pasado viernes, pero no se logró cerrar la semana en positivo. El selectivo acumuló unas pérdidas del 2,4 por ciento y cerró para el lunes muy cerca de los 15.400. Los valores estrella de los últimos días fueron Bankinter después de que el inversor indio Bhavnani vendiera su casi 15 por ciento a Credit Agricole que, por cierto ha solicitado al Banco de España llegar hasta el 30 por ciento. Parece que el Gobierno se ha molestado por no conocer con anticipación la jugada de la entidad francesa.

Hay que anotar la espectacular subida de Corporación Dermoestética envuelta de rumores de alguna operación corporativa. Al margen de estos valores a los que se unió un buen comportamiento los dos grandes bancos, BBVA y Santander y de algunos medianos, el mercado está respirando. El cierre del ejercicio es lo que quizás está frenanado la corrección que ya algunos vaticinan y en toda su crudeza. Hay analistas que ya hablan de que el Ibex puede irse a 14.400, si no ahora antes de fin de año, o después. En todo caso, más pronto que tarde. La semana también cerró con el petróleo tipo Brent, de referencia en Europa en 95 dólares, después de haber sobrepasado los 100 en los mercados asiáticos, y con el euro por encima en muchos momentos de los 1,48 dólares.

Aquí en España los datos macro no dan para muchas alegrías y parece que tampoco las van a dar, en el caso de la inflación, hasta al menos abril, según afirmó el viernes el gobernador del Banco de España. Fernández Ordóñez volvió a recomendarle al Gobierno que no se gaste el supéravit y que se piense mucho la subida del salario mínimo para no echar más leña al fuego de la inflación.

El Gobierno, mientras, ni caso, sigue haciendo promesas de gasto e instalado en su discurso triunfalista, y le echa la culpa de todo al petróleo y a los cereales. Habrá que estar muy atentos al adelantado de los precios de noviembre, dato que desde el Ministerio de Economía se mira con preocupación. Nadie sabe muy bien qué nos deparará la semana, pero los analistas esperan una corrección importante en breve. La temporada es complicada. La apuesta es que bajen los tipos de interés en Estados Unidos.

Carmen Tomás