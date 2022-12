Carmen Tomás.- La economía española se estanca

MADRID, 25 Dic. (OTR/PRESS) -

El INE ha revisado a la baja el crecimiento del PIB del tercer trimestre. El consumo y las exportaciones no fueron bien, aunque en tasa interanual el aumento se sitúa en el 4,5% por el mejor comportamiento de abril a junio. Para la vicepresidenta económica estos datos demuestran que seguimos fuertes a pesar de que aún no se han recuperado los niveles anteriores a la pandemia y no se espera un crecimiento más allá del 1% el año próximo. Con toda seguridad esta será la línea argumental del presidente del Gobierno en su repaso al semestre que acaba el 31 de diciembre. Además, se espera que ese día 27 anuncie medidas para luchar contra la inflación sobre todo el aumento de los precios de los alimentos que ronda el 15%.

Es obvio que Calviño se niega a reconocer el estancamiento de la economía, algo que ya avanzó esta misma semana el Banco de España. El organismo prevé para el año que viene un aumento del PIB del 1,3% y nuevas subidas de los alimentos, lo que seguirá dañando los ya bastante maltrechos bolsillos de los españoles. Tampoco consideran en el Gobierno que al menos el primer semestre de 2023 será pésimo para la economía entre otras razones por la comparación con los primeros seis meses de este año que ahora termina. Prefieren seguir en una realidad paralela que tampoco tiene en cuenta la pésima imagen que el Gobierno está dando en el exterior, la inseguridad jurídica que están generando y todo ello pese a que habrá que apelar a los mercados para financiar cerca de 100.000 millones de euros que dejará de comprar el BCE.

Por si fuera poco, el Gobierno ha reconocido que es incapaz de ejecutar los miles de millones de los fondos europeos, ha pedido a la UE más tiempo. Al igual que ocurre con la reforma de las pensiones prometida a Bruselas. No se cerrará antes de que acabe el año, lo que complicará la llegada de más dinero. Eso sí, en 2023 la vida para las empresas y autónomos será más difícil con aumentos de impuestos, cotizaciones, burocracia y mayores costes laborales. El empleo no nos dará precisamente alegrías y seguiremos a la cola de las grandes economías. No obstante, esperamos impacientes el balance de Pedro Sánchez.