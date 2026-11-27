MADRID 27 Nov. (OTR/PRESS) -

No habrá banderas ni aplausos, pero en apenas 24 horas se celebra el mitin definitivo. Ese mitin que no va a movilizar autobuses ni va a arrastrar a los fieles que llenan recintos y aplauden, digan lo que digan, a sus líderes. Es el mitin de las urnas, es decir, de los ciudadanos que sacarán un rato de su jornada dominical para depositar su voto en las silenciosas urnas.

Este, el de las urnas, es el mitin que de verdad importa. El que va a dejar claros los porcentajes y los escaños, y el que repartirá triunfos y derrotas después de dos semanas intensas, en ocasiones agotadoras. Dos semanas que se han hecho muy largas y en las que no ha faltado casi de nada: palabras gruesas e innecesarias, violencia gratuita, debates y nuevas técnicas de comunicación que han solapado, al parecer con éxito, las campañas tradicionales. Un vídeo vale más que una entrevista en profundidad.

Nuestros responsables políticos, cada cual con su estilo, se han dejado la piel en vender sus respectivas mercancías y las encuestas nos han ido brindando posibles fotografías finales. Pero no está todo dicho. O, mejor dicho, nada está escrito hasta que finalice el recuento del último voto.

Si los mítines convencionales se han llenado de público, las urnas deben concluir la jornada rebosantes de papeletas. Los ciudadanos no podemos ni debemos fallar al que es el mitin definitivo. Cada cual depositará su voto como quien vacía su mochila: unos con esperanza, otros con rabia, muchos con ilusión y otros con enorme hartazgo, pero todos los votos cuentan y, salvo circunstancias de fuerza mayor, nadie debería fallar, nadie debería quedarse en casa.

Es verdad que la democracia es mucho más que votar cuando el presidente de turno decide convocar elecciones, pero sin una participación robusta, esa democracia se queda un poco coja. Cuanto más se llenen las urnas, más fiel será la fotografía de la España que queremos, de la España a la que aspiramos, de la España que queremos cambiar o mantener.

Es muy difícil discernir cuáles son los motivos últimos que llevan a los ciudadanos a depositar su voto, pero si hay algo imprescindible es hacerlo con confianza en el sistema. Pueden producirse errores en el reparto de tarjetas censales o en las papeletas de los partidos, pero si hay algo que se viene constatando a lo largo de la democracia española es que nuestro sistema electoral tiene más, muchas más garantías que eventuales fallos. Por ello hay que acudir a las urnas con confianza en el sistema. Tendría que producirse una conspiración inimaginable para hablar de tongo. No, no se va a producir, y no cabe imaginar que ningún partido político vaya a poner en cuestión los resultados.

Es habitual, una vez hecho el recuento, que todos, en mayor o menor medida, se den por ganadores. Siempre es posible el discurso del consuelo, pero eso no es trampa salvo para quienes se la tienden a sí mismos con discursos muchas veces patéticos. Esto, sin embargo, no cuestiona el sistema.

Mañana, sábado, es el día de reflexión. La crónica está escrita: descanso, comida con la familia y la tranquilidad equiparable a la de quien está a la espera de entrar en quirófano. Esto sí que no ha cambiado.