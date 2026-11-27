MADRID 27 Nov. (OTR/PRESS) -

Viernes. Último día de campaña en nuestro país. Los candidatos pelean por convencer a los indecisos para que les voten mientras se va apagando el eco de las manifestaciones del 25 de noviembre contra la violencia machista.

Eso sí, me sorprende que en esas manifestaciones del día 25 ninguna de las feministas oficiales dijera ni una sola palabra contra los 74 latigazos con que el régimen iraní ha castigado a la cantante Parastoo Ahmadi por grabar un vídeo en YouTube cantando una de sus canciones. Sin palabras.

Y del 25 al 27 de noviembre, puesto que Naciones Unidas lo ha designado como Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado. Para millones de niñas no es un día más: se trata de que la sociedad tome conciencia del problema.

El camino para lograrlo no ha sido fácil; es fruto del trabajo de organizaciones no gubernamentales, como Entreculturas y otras muchas, que han llevado hasta Naciones Unidas la 'voz' de las niñas.

Todos los años, más de doce millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años. No les preguntan, deciden por ellas.

Entregar en matrimonio a una niña es robarle su presente, su infancia, pero también su futuro.

Se les exige que vivan como adultas, se les cierran las puertas a jugar, a ir a la escuela, a recibir una educación. Y se las somete a una violencia corporal inaudita. Un cuerpo de niña sometido a los deseos de un adulto.

Imagínense a sus hijas, a sus hermanas, a cualquier niña de su ámbito familiar a las que se les roba su infancia negándoles el derecho a jugar, a ir a la escuela, obligándolas a comportarse como adultas, sometidas a la violencia de que sus pequeños cuerpos estén a disposición de un adulto.

Por eso es importante este día, este 27 de noviembre en que Naciones Unidas (¡por fin!) lo convierte en una llamada de atención contra la violencia que supone obligar a una niña a contraer matrimonio.

Supongo que en nuestro país algunas personas torcerán el gesto al leer un artículo que no da cuenta del último día de campaña electoral. No me importa. Me parece que es más urgente e importante que este sea el Día contra la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado.

Y es un día para pedir a los gobiernos de todo el mundo compromisos y acciones específicas contra esta lacra. Es el día de exigir medidas concretas a los Estados para que impulsen leyes y sistemas eficaces de protección de las niñas. Es el día para que los ciudadanos adoptemos el compromiso de elevar nuestra voz, exigiendo a los dirigentes políticos que miren de frente esta realidad insoportable para ponerle remedio.

Por cierto, en estos días de campaña electoral, ningún político, ni uno solo, ni siquiera las feministas oficiales, ha dicho ni una sola palabra sobre este problema que afecta anualmente a más de doce millones de niñas.

Entreculturas tiene un programa que me es especialmente querido: 'La luz de las niñas'. Por eso espero que 'cale' en la conciencia ciudadana la importancia de este 27 de noviembre: Día contra la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, porque eso supondrá que a todos nos iluminará la luz de las niñas y nadie les arrebatará el presente ni un futuro elegido por ellas.