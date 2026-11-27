MADRID 27 Nov. (OTR/PRESS) -

Se atribuye a José María Gil-Robles, y también a José Calvo Sotelo, la paternidad de la frase, pronunciada en 1935: 'Prefiero una España roja a una España rota'. Se pronunció, en todo caso, en plena polémica sobre los nacionalismos periféricos y sobre la organización territorial del Estado. Tanto Gil-Robles como Calvo Sotelo, políticos de la pura derecha, se referían a que preferían una hipotética victoria 'de las izquierdas', que sería temporal y pasajera, antes que una ruptura de la unidad nacional, que veían como irreversible.

Por supuesto que no digo yo que nos hayamos retrotraído a los tiempos de la República; sería absurdo y desenfocado afirmar algo así. Pero sí me viene bien esta frase de 1935 para decir lo que anticipo en el título de este comentario: de esta campaña loca, de esta era política en la que han ocurrido cosas increíbles, el país no va a salir más rojo (aunque siga gobernando Sánchez, por muy difícil que parezca), pero sí sale más roto.

Claro que no lo digo en un sentido secesionista, pero sí en la versión machadiana, la de 'una de las dos Españas ha de helarte el corazón'. Tanto acusar a los 'separatismos' de 'querer romper España' y, no obstante, los dos principales candidatos, los líderes de los partidos nacionales, del PSOE y del PP, se han dedicado a separar lo más irreversiblemente posible a los españoles, construyendo todo tipo de muros y sin permitirse el más mínimo diálogo.

No ha habido un solo tema en el que las dos partes, máximas representantes de la nación, se hayan mostrado mínimamente de acuerdo. Ha sido la era de las rupturas anímicas. 'No hacía falta Puigdemont para revolver tanto el cotarro', me dijo ayer un destacado político aragonés, muy 'hostil a cualquier independentismo', pero al mismo tiempo muy crítico con la trayectoria seguida por Feijóo y, sobre todo, por Sánchez y Abascal en esta 'campaña desmadrada, a garrotazos'.

Por supuesto que España sale debilitada y, en cierto modo, derrotada de esta etapa que se cierra el próximo domingo. Pero no, desde luego, derrotada por Puigdemont, como dijo el expresident hace unos días en una entrevista periodística. Más bien, sale derrotada por sí misma, por las querellas y trifulcas intestinas, por la falta de respeto de quienes piensan de una manera hacia quienes piensan de otra. Por la degradación moral de nuestra democracia.

Si se me permite, yo diría que la enorme influencia en esta legislatura del expresident de la Generalitat, que ahora regresa tras nueve años de ausencia, ha sido -y eso también lo sugirió él- un síntoma de la debilidad del Estado. Una debilidad propiciada, sobre todo, por un Gobierno nacional al que nada le ha importado sino permanecer en el poder.

Este es mi último comentario preelectoral en este periódico. Cuando esto escribo conozco trackings de partidos que no se me permite, mediante una legislación absurda, divulgar. Pero sí diré que tengo una sensación clara acerca de quién gobernará a partir de 2027. Y tengo también la seguridad de que, gobierne quien gobierne, deberá atenerse a unas normas de cambio y de cambios: nada va a ser lo mismo. Creo que queda atrás una etapa que se abrió con la abdicación del rey Juan Carlos y que incluye desde el referéndum en Cataluña hasta el nuevo estallido de los 'indignados', pasando por tantas otras cosas, inéditas en la política de la nación.

Me autorizo a pensar que el regreso de Puigdemont, ahora en una situación 'normalizada', es mucho más que un ja soc aquí: es el símbolo de todo lo que se ha cerrado y lo que, en muy distintas circunstancias, está empezando. Otro día diremos si es para mejor o para peor, quién podría saberlo hoy. En todo caso, distinto. Muy distinto.