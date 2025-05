Fermín Bocos.- ¿Air Europa? Sánchez no contesta

MADRID 15 May. (OTR/PRESS) -

Sí transformamos en una línea de puntos los casos de presunta corrupción que orbitan alrededor de Pedro Sánchez -desde el sumario abierto en el Tribunal Supremo al ex ministro José Luis Ábalos, la imputación de Begoña Gómez, su esposa; la de David Sánchez, su hermano, y en otro orden de cosas el significativo asunto de los correos que intercambiaba con Ábalos, en los que se reflejan los prolegómenos que precedieron al rescate multimillonario de Air Europa-, es evidente que el cuadro que resulta nos llevaría a la conclusión de que el presidente del Gobierno debería estar preocupado.

Aunque lo disimule. Como hizo en la sesión de control en el Congreso en la que Núñez Feijóo le preguntó, sin rodeos, si Begoña Gómez había tenido algún tipo de participación en el rescate de la mencionada compañía. Sánchez no contestó pero al salirse por la tangente ¡hablando del congreso del PP y haciendo un chiste con el cónclave¡ -"se entra papa y se sale cardenal"- dejó en el aire la sensación de que quien calla, otorga. El argumentario del que están echando mano los ministros y el propio Sánchez insiste en que los mensajes de whatshapp que se han ido conociendo por la publicación de El Mundo constituyen una violación de la intimidad y, por lo tanto, su publicación habría constituido una acto ilegal.

No parece que dicha conclusión esté muy atinada porque hay varios precedentes similares -entre otros aquél famoso "sé fuerte" de Mariano Rajoy dirigido a Luis Bárcenas, el tesorero del PP que no dio pie a ninguna actuación judicial tras su publicación. Pero que, ante las interioridades que estamos conociendo, el único argumento de contradicción que han encontrado se ciña al origen de los mensajes, permite colegir que, lo que apunta el contenido, si no va a misa cuando menos permite formular con fundamento preguntas como la que le planteó Núñez Feijóo a Sánchez. Preguntas que, al no obtener respuesta, deja en el aire la sensación de qué esta vez hay indicios bastantes que dejan el aire la duda de si hubo o no algún trato de favor en el rescate de Air Europa. Por menos de lo que conocemos ya debería estar en marcha una comisión de investigación.