Fermín Bocos.- La doble tragedia de Venezuela

MADRID, 1 Jul. (OTR/PRESS) -

Por falta de medios, los cuerpos de cientos de víctimas provocadas por el terremoto que destruyó La Guaira y otras poblaciones de Venezuela aguardan sepultura. Dentro de las tragedias individuales -miles de desaparecidos todavía bajo los escombros- los cuerpos insepultos son el testimonio del fracaso sin paliativos del régimen chavista y los gobiernos corruptos que han controlado el país en los últimos cinco lustros.

Los sucesivos dictadores: Hugo Chávez primero, Nicolás Maduro después, gastaron el dinero del petróleo armando hasta los dientes a la Policía y al Ejército -llegaron a comprar cazabombarderos Sukhoi a Rusia- pero resulta que en Venezuela no hay ambulancias, ni hospitales con recursos, ni dotaciones de bomberos con medios -grúas, maquinaria pesada- para hacer frente a los más perentorio frente a una catástrofe como la provocada por el terremoto. Tampoco los hay en Cuba el régimen vampiro que parasitó Venezuela hasta la reciente intervención norteamericana que se saldó con la "extracción" de Nicolás Maduro.

El dolor que transmiten las imágenes que describen la magnitud de la tragedia provocada por el sismo es indescriptible y cursa paralelo a la indignación que provoca la incompetencia del gobierno que preside la reciclada dictadora Delcy Rodríguez, desbordada por los acontecimientos a los que pretende hacer frente creando comisiones.

La prioridad sigue siendo intentar rescatar a quienes permanece bajo los escombros -con pocas esperanzas de hallarlos vivos dado que han pasado ya muchas horas- pero en esa tarea están volcados los rescatadores internacionales. A destacar la presencia de la UME, militares españoles y también bomberos de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. Junto a profesionales de países como Colombia, El Salvador o Estados Unidos.

Solidaridad internacional con el pueblo venezolano víctima de una doble tragedia: la generada por el terremoto y la represión del gobierno tardo comunista. El 26 de abril de 1986 la explosión del reactor de la central de Chernóbil provocó el mayor desastre nuclear de la historia. Aquella tragedia -fruto de incontables incompetencias- fue el inicio de la cuenta atrás para la caída de la Unión Soviética. En medio de la inmensa desolación que sufre estos días Venezuela quizá pueda hallar algo de esperanza en esa misma dirección. Cuando despierte de la pesadilla del régimen chavista y vuelva a ser un país democrático al que puedan regresar los siete millones de venezolanos exiliados.