Fermín Bocos.- Sánchez y Venezuela

MADRID 2 May. (OTR/PRESS) -

El Parlamento Europeo ha tumbado una propuesta del Gobierno español para levantar las sanciones que pesan sobre Venezuela. Hasta que el país "no adopte medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia". Entre otras sanciones figura la prohibición de pisar suelo europeo que afecta a varios de sus dirigentes .La más conocida, Delcy Rodríguez, actual presidenta interina del país caribeño tras la extracción a los EE.UU. del dictador Nicolás Maduro.

El intento del Gobierno de Pedro Sánchez de rehabilitar políticamente a la cúpula dirigente chavista responsable de constantes violaciones de los derechos humanos resulta sospechoso y abre la puerta a todo tipo de conjeturas.

Porque al hablar de este asunto es inevitable recordar que aún después de la intervención militar norteamericana que se saldó con la detención de Maduro, en la prisión del Helicoide, ubicada en el centro de Caracas, todavía malviven hacinados más de quinientos presos ,muchos de ellos políticos encarcelados tras juicios sin garantías .Este siniestro recinto que en su día fue diseñado como un centro comercial se hizo tristemente famoso por ser un lugar en el que multitud de presos han sufrido torturas al igual que ocurre en otras cárceles repartidas por el país.

A Delcy Rodríguez la opinión pública española la recordará por el chusco episodio del aeropuerto de Barajas cuando intento entrar en España en plena pandemia .Venía cargada con maletas cuyo contenido dio mucho que hablar y fue recibida por el entonces ministro José Luis Ávalos auxiliado por Koldo García y Víctor de Aldama, la pareja que completa el trío que acapara estos días la atención del Tribunal Supremo.

Delcy Rodríguez que intentó entrar en España pese a tener prohibido pisar territorio Schengen ha sido durante años un personaje clave en la pirámide del poder del régimen chavista -al igual que su hermano, actual presidente del Parlamento. Jerarcas de una dictadura que en los últimos años se perpetuó falseando el resultado de las elecciones y que en términos de blanqueo de imagen en el escenario internacional encontró un peón esencial en el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Amigo confeso de Delcy Rodríguez y melifluo defensor de los sátrapas que siguen gobernando Venezuela negando la legitimidad de Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones.

Antes de llevar a Bruselas la propuesta para levantar las sanciones al régimen de Venezuela, José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores ,en reciente estancia en Santo Domingo, había anunciado que cursaría invitación a Delcy Rodríguez para que asistiera en otoño a la cumbre Hispano americana que se celebrará en España. Tanto interés por parte del Gobierno de España en blanquear a semejantes personajes suscita interrogantes que podrían resumirse en uno:¿Qué les debe el PSOE -y por extensión Pedro Sánchez- a los gobernantes de Caracas?