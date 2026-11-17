MADRID 17 Nov. (OTR/PRESS) -

Nunca hubo una definición canónica para explicar lo que tantas veces ha sido señalado como el 'síndrome de La Moncloa'. Al hablar del aislamiento que generaba vivir en el primer centro de poder del país, se ofrecía alguna pista acerca de las consecuencias de lo que, al venir precedido del término 'síndrome' -conjunto de signos reveladores de una situación generalmente negativa-, comparecía casi como una enfermedad. Pero el término no abarca toda la naturaleza de la expresión. Para completarla habría que señalar cómo cursa y en qué afecta a los inquilinos de la residencia presidencial. Lo más llamativo es que les acaba enajenando de la realidad.

Como salen poco a la calle y no hablan con la gente, viven más de oídas que de lo que ven, y lo que llega a sus oídos mayormente procede de asesores -cuyo criterio está subordinado a su permanencia en el cargo- o del guion que desarrollan los medios afines.

Los inquilinos de La Moncloa recelan de los periódicos que no les alegran el día y, a juzgar por lo que comentan en las entrevistas que conceden a sus medios amigos, ven enemigos en todos los que no lo son.

Para Pedro Sánchez son fabricantes de bulos los medios que han venido publicando noticias de escándalos relacionados con casos de corrupción que posteriormente han encontrado respaldo y, en algunos casos, condenas en los tribunales.

Si lo sabrá el exministro Ábalos, al que Sánchez apoyó colocándole en las listas del PSOE de Valencia cuando sus andanzas ya eran portada en esos medios a los que despectivamente llamaban la 'fachosfera'. Era una forma de aforar una situación que amenazaba con ser procesal. A la postre, la mano de Sánchez no le libró y el Tribunal Supremo condenó al exministro a una veintena de años de prisión.

Si Sánchez no estuviera aquejado del síndrome de La Moncloa -el que provoca sordera respecto de lo que se dice en la calle-, probablemente no hubiera arriesgado tanto amparando a Ábalos.

Como parece que tampoco ha calibrado el estupor, por lo que tiene de desafío a la Justicia, que ha provocado la participación de su esposa, Begoña Gómez, en un mitin del PSOE a sabiendas de que está procesada y pendiente de juicio. Hay quien ha señalado el paralelismo con lo que ocurría en Argentina en tiempos del general Perón (con Evita como telonera de los mítines) o posteriormente con Cristina Fernández de Kirchner, a la sazón condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Pudiera ser. Lo que no ofrece duda es que tal acto de prepotencia es consecuencia del síndrome de La Moncloa.