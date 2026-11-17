MADRID 17 Nov. (OTR/PRESS) -

Felices tiempos aquellos en que nos llegaba con ir tirando. Hoy no, hoy la vida tiene que ser perfecta, y todo en ella: los alimentos, las parejas, los hábitos, los coches, los sentimientos, las ventanas, la salud, hasta las almohadas en las que nuestras cabezas reposan por las noches; todo tiene que ser perfecto, tal como aconsejan -imponen más bien- los dietistas, los psicólogos, los científicos, los youtubers, los médicos, la IA y toda la pléyade de criaturas más o menos humanas que por alguna razón se sienten en la necesidad de marcarnos la ruta hacia la vida perfecta.

Antes no, antes, como digo, nos llegaba con ir tirando, con ir haciendo por la vida, comiendo lo que teníamos, amando a quien podíamos, luchando por lo que creíamos, confiando en la suerte de ordinario tan esquiva, tomando aspirinas cuando nos dolía la cabeza, trabajando como mulas en el caso de ser personas honradas, soñando con los sueños que no nos podía quitar nadie. Hoy no, hoy la vida tiene que ser perfecta, si bien eso solo reza para nuestro pequeño mundo, pues en Gaza, en Sudán o en el Congo devorado por el ébola se conformarían con una vida a secas, imperfecta, esto es, con una vida.

Hoy, para ir en pos de la vida perfecta, con los chakras, las energías, los abdominales y demás chorradas en perfecto estado de revista, es menester comer pamplinas tales como el brócoli, hacer sentadillas en casa, huir como del diablo de las relaciones complejas, saber invertir los ahorros que no se tienen en fondos indexados, caminar a toda pastilla, socializar a cascoporro, ver series 'buenísimas' una detrás de otra sin sentimiento de culpa, es decir, sin sentimiento, y, en fin, estar al tanto de todo lo que se va descubriendo para llevar una vida perfecta. Vacía, pero perfecta.

En campaña electoral, cómo no, también se ofrece la Arcadia feliz de una vida perfecta: la derecha, a los ricos, bien que con algunos camelos para engatusar a los pobres; la izquierda, a los pobres, que bastantes fatigas pasan con serlo. Ahora bien, siendo horrible la vida perfecta, más lo sería la vida en España gobernando la ultraderecha.