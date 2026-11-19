MADRID 19 Nov. (OTR/PRESS) -

Cuesta creerlo, pero Pedro Sánchez sigue defendiendo que actuó correctamente marchándose de vacaciones a Canarias, dejando a los ciudadanos de Ceuta desconcertados por la invasión de más de ochenta mil emigrantes procedentes de Marruecos.

Cuesta encontrar un precedente de un mandatario de un país democrático tan complaciente consigo mismo y con un concepto tan relajado respecto a sus obligaciones. Visto que fueron muchos quienes en su día criticaron semejante conducta por considerarla propia de un desaprensivo, uno se pregunta si, con la cantidad de asesores que tiene en La Moncloa, no habrá alguno que se atreva a decirle que no hizo lo correcto. Para que no siga repitiendo -como en una reciente entrevista- que actuó bien porque lo que tocaba era sacrificar los días de holganza en La Mareta, ya que lo ocurrido era un asunto muy serio. Porque, como él mismo dijo en una primera intervención -después corregida-, en Ceuta se había producido 'una violación de la integridad territorial de España'.

Lo dijo, pero le faltó tiempo para volver a montarse en el Falcon, descartando quedarse en la ciudad al pie del cañón, compartiendo el desconcierto y la preocupación por la inseguridad instalada en ella. Y haber tomado aquel mismo día algunas medidas tras llamar a consultas al embajador de España en Rabat y citando en Santa Cruz a la de Marruecos. Nada de eso se hizo. Todo lo contrario. Aquel mismo día inició un cambio de relato intentando no señalar a Marruecos por la pasividad de sus gendarmes en la frontera tolerando la invasión.

La presencia en aguas españolas de patrulleras de Rabat cuando se estaba produciendo la entrada masiva de miles de personas que acabaron rebasando la frontera añade una evidencia más para caracterizar la invasión como un episodio de guerra híbrida alentado por nuestro vecino. Pedro Sánchez todavía seguía defendiendo que Marruecos no tuvo un papel en este episodio, cuyas consecuencias negativas siguen padeciendo los ceutíes. A ellos y al resto de los españoles nos debe una explicación. En el debate cara a cara que va a tener con Alberto Núñez Feijóo no estaría mal que el líder de la oposición le preguntara por qué sigue defendiendo lo indefendible. Y no me refiero únicamente a lo de las vacaciones.