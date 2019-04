Diario de una campaña muy larga.- El 'New York Times' echa una mano (al cuello)

Publicado 09/04/2019 8:02:51 CET

MADRID, 9 Abr. (OTR/PRESS) -

Cada vez que esa vieja dama gris, El Nerw York Times, habla de España, es para echarnos una mano como país. Una mano al cuello, por supuesto. La última ha sido un reportaje en torno al tema siguiente: "Mallorca tiene fuertes vínculos con la Monarquía española (se refiere a las estancias veraniegas en Marivent); entonces ¿por qué votan abolirla?". Me precipité sobre el trabajo. Resulta que se basaba en una 'encuesta', absolutamente informal y sin censo, realizada en Valldemosa, localidad de dos mil habitantes (en invierno) donde Don Juan Carlos I tiene el título de alcalde honorario. El resultado de la encuesta, realizada a ciento vientitrés (123) personas, arrojó un saldo a favor de noventa y siete votos afirmativos a la pregunta de si debería abolirse la Monarquía. Gran trabajo demoscópico, a fe mía. E increíble que nada menos que el NYT, un diario al que personalmente sigo respetando pese a todo, caiga en este tipo de maniobras, más bien sucias y bien utilizadas en las últimas horas por los medios más rabiosamente 'indepes' en Cataluña... y en las propias Baleares, cuya clase política es de toma pan y moja.

Esta manipulación neoyorquina sirve para que alguno de esos digitales que se jactan de su apoyo cerrado al secesionismo titule de la siguiente guisa: "'The New York Times' confirma el ocaso de la Monarquía española". Y tan frescos. Así que aquí mucho criticar a Tezanos, que por cierto este jueves nos dará los resultados de una macro encuesta de dieciséis mil muestras --no como la de Valldemosa, por tanto--, y, en cambio, se deja pasar como si tal cosa, reverenciosos ante un 'Times' que ya nos ha hecho más de una, este agravio a cualquier objetividad periodística. Y es que ya se sabe que, en campaña, todo aprovecha a los que arriman cualquier ascua a su sardina. ¿Cuál es la sardina que hace que el NYT, nada menos, abrase su propia credibilidad, al menos entre los que tienen alguna noción de párvulos sobre lo que debe ser una encuesta de opinión? Pues eso: que la campaña más larga y más loca de la Historia sigue, entre espionajes a candidatos, proyecciones fantasmas en la Plaza Mayor de Madrid, chóferes de Bárcenas que se nos han vuelto algo ladronzuelos, amenazas soterradas de Villarejo... que alguien pare este tiovivo, porque algunos queremos bajarnos.