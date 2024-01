Fernando Jáuregui.- 2024: Vuelve la 'sopa de siglas', como en los viejos tiempos

MADRID, 4 Ene. (OTR/PRESS) -

Que estamos en un período necesitado de reconstrucción política lo muestra, entre otros muchos indicios, el que asistamos a una notable marejada en los intentos de formar un espacio de centro que suceda a los fracasados (y no tanto) intentos posteriores a la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suarez: el CDS, la 'operación reformista' de Miquel Roca, UPyD de Rosa Díez y, por fin, Ciudadanos. Quienes se apuntan a las distintas nuevas tentativas hablan de la necesidad de equilibrar y moderar un panorama político enrarecido por la crispación, el enfrentamiento, la tensión e incluso, como afirma el ex dirigente de Ciudadanos Javier Igea, el riesgo de "implosión".

Nadie, ni siquiera el Partido Popular, que ha recibido a muchos de sus militantes, ha sido capaz hasta ahora de 'quedarse' por completo con aquel Ciudadanos ilusionante y pujante que nació de la mano de Albert Rivera y que luego, a lomos del disparate y del desacierto de este y de Inés Arrimadas, acabó 'casi' -casi- desapareciendo; y digo 'casi' porque aún quedan algunos valiosos militantes, cargos locales y en el Parlamento Europeo afiliados a C's y sometidos a cantos de sirena desde su derecha y su izquierda.

También en la izquierda, los claroscuros de Sumar en su (mala) relación con Podemos y sus balbuceos en algunas autonomías están dando origen a una recomposición partidista en algunos territorios que también puede afectar al propio PSOE, donde se asiste, la verdad es que sin demasiada preocupación, al surgimiento de nuevas formaciones, como la 'Izquierda Española', de Guillermo del Valle. Se trata de un joven abogado con quien he coincidido en algunas tertulias televisivas y que estos días está ocupando bastantes titulares con la presentación de su partido, inspirado en ideas jacobinas y al que se han sumado ex militantes de C's, del PSOE y hasta de la antigua Izquierda Unida. Junto a ellos, han aparecido Nexo, del ex Ciudadano Edmundo Bal, o la plataforma 'La tercera España', animada antes por Igea, que ahora se pasa a las filas de Del Valle, o el grupo Futuro, de Javier Benavente, que también se articula como partido de 'centro liberal'.

Por esos terrenos, entre el liberalismo clásico y la socialdemocracia no menos clásica, evocando a figuras como Francisco Giner de los Ríos, se mueve además una pléyade de ex socialistas, como Nicolás Redondo, José Luis Corcuera y otros que aún no han comprometido su militancia en nueva formación alguna -aunque se dejan ver por sus actos--, sin duda preparando algún 'salto' que les suponga la adhesión de personalidades del 'antiguo testamento' socialista descontentos con el 'sanchismo' y de independientes que se identificarían, dicen, con el ideario socialdemócrata o al menos de centro-izquierda.

Ignoro, desde luego, qué saldrá de todo esto y de los intentos centristas, catalanistas/constitucionalistas que proliferan en Cataluña, ante las elecciones europeas y autonómicas que se avecinan. Digan lo que digan los cenáculos y mentideros, las dos principales formaciones nacionales, PSOE y PP -siempre teniendo en cuenta las 'especiales relaciones' de este último con Vox, que sin duda es tema trascendente e irresuelto-, no parecen inquietarse ante una 'sopa de siglas' que corren el riesgo de anularse unas a otras. Pero sí parece cierto que la inquietud de muchas gentes con vocación política les lleva a buscar opciones distintas a las ya consolidadas, a las que consideran 'incapaces' de alterar el actual ritmo 'destructivo' de confrontación. Y que esto, como en los viejos tiempos, siempre es algo que tiene consecuencias. Los próximos, apasionantes para un cronista que se proclama 'mirón', tiempos políticos nos dirán en qué desembocan tantos proyectos y hasta, diría yo, ilusiones.