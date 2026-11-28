MADRID 28 Nov. (OTR/PRESS) -

Se acabó. Acabó la campaña electoral más peculiar que he conocido, con un candidato viajando en un supercoche a más de doscientos cuarenta kilómetros por hora (¿piensan que eso da votos?), otro bailando la bachata, otro ausentándose del plató más influyente de una tele y una periodista erigiéndose excesivamente en protagonista de la jornada de cierre.

Se acabó el fluir de las encuestas clandestinas, la prepotencia de algunos 'influencers', el trajín de camisetas. Y acabaron esos mítines, multitudinarios por mucho que el personal se manifieste (ante los micros, al menos) 'harto' de la campaña, de los debates, de los dos bloques que se delinean, más aún, en este país bifronte. Fin. The end.

Nada ha salido indemne de esta era que se cierra este domingo por la noche. Ni los candidatos, ni sus estados mayores, ni muchos medios y sus profesionales (hay que ver ciertas tertulias), ni las instituciones, ni los 'nuevos comunicadores'. Creo que hay una sensación generalizada de que 'se acabó' una era de sobresaltos, incertidumbres, inmoralidades y sorpresas que nunca debieron serlo.

Yo creo, sí, que se acabó toda una época, incluyendo los últimos coletazos de la Transición. Empieza la de la quizá cuarta revolución industrial y mental, esa era que ninguno de los candidatos, en el último y definitivo debate de la campaña, llegó siquiera a evocar sino de pasada. Quiero decir que todo lo que hemos vivido y debatido no ha servido de nada, más allá de las promesas de construir millones de casas (que en la próxima década se levantarán en 3D) y de la certeza de que nuestros representantes han levantado, ya que no viviendas, sí muros más allá de lo que sería fácilmente reparable.

Pienso que el país no sale mejorado de esta etapa de 'liquidación' de los valores de la Transición, de los que, por cierto, ya nadie habla. Puede que atravesemos una buena racha económica y mantengamos un cierto prestigio en una parte del mundo, sobre todo por la posición gubernamental de oposición a Trump. Pero las deudas que quedan de esta liquidación por cierre (de una era, insisto) son, aunque no todas las conozcamos, muchas. La tensión no es pequeña y habrá que rebajarla a base de decisiones acertadas, pensando en el porvenir, en nuestros hijos y nietos.

El próximo presidente del Gobierno de España tiene ante sí el reto casi de refundar esta democracia gastada nuestra. Ni más ni menos. Y el caso es que ninguno de los cuatro intervinientes en el debate de la noche de este jueves lo planteó en estos términos. Porque solo piensan en el recuento de votos del día 29, o sea, este domingo. Para entonces habrá acabado casi todo y no hay nada, nada, que lo sustituya, glub, excepto el añejo ansia de poder.