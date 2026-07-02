Fernando Jáuregui.- El discurso de Aznar que corresponde a Feijóo

MADRID 2 Jul. (OTR/PRESS) -

Con todos sus inconvenientes y con el talante adusto con el que en ocasiones se ampara, José María Aznar es, con todo, hay que reconocerlo, un estadista. Asistí a uno de esos desayunos masivos en el que presentó a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, y comprobé que el expresidente sigue teniendo gran fuerza: no se deja distraer por los detalles, no permite que le arrastren al campo de la batalla dialéctica de bajos vuelos y piensa en soluciones globales, como esa 'mayoría nacional' y 'centrada' que pide para echar a Pedro Sánchez.

La verdad es que Aznar pintó un panorama preocupante, casi al borde de un 'cambio de sistema', para hablar de la situación política española conducida por el actual Gobierno. Me consta que, en privado, dice tajantemente que 'esto no tiene solución' mientras Sánchez permanezca en La Moncloa, pero también asegura, en voz no mucho más alta, no fiar a una alianza con Vox la configuración de una mayoría capaz de gobernar. No: él habla, como apuntaba más arriba, de una 'mayoría nacional'. Y esa, fracasadas las opciones 'centristas de bisagra', solo se puede lograr hoy con el acercamiento de las dos principales formaciones nacionales, es decir, el PSOE y el PP.

Pocas dudas caben de que el odio que personalmente se profesan Sánchez y Feijóo, la tesis de los 'muros' del primero y las descalificaciones a veces algo de sal gorda del segundo, ayudan poco a llegar a pactos de gobierno en cuestiones esenciales. En el PP hay varias almas distintas, y nadie podría alinear a Isabel Díaz Ayuso con Borja Sémper ni con el propio Feijóo. Pero, relegado Mariano Rajoy del primer plano nacional, es Aznar quien hoy representa la voz más poderosa dentro del principal partido de oposición. Y su discurso es el que correspondería al presidente actual del partido, Feijóo, quien, sin embargo, en tantas ocasiones se deja enredar en la vía pugnaz y algo insultante de Sánchez en lugar de remontar el vuelo en busca de ideas y soluciones nacionales 'nuevas'. Y ya se sabe que, en el combate a la bayoneta, Pedro Sánchez es difícilmente batible, porque juega con armas desiguales y ni siquiera lo disimula.

Feijóo se deja apresar en las arenas movedizas de Vox -claro que, sin Vox, adiós mayoría para gobernar- y, para ir más lejos que su rival de la extrema derecha, cae en arrebatos que ni le cuadran ni le corresponden, como poner en duda la legalidad de las elecciones futuras por culpa de la regularización de migrantes y de la 'ley de los nietos'. De acuerdo en que las medidas migratorias de uno u otro tipo deberían adoptarse por consenso nacional, y Sánchez está muy lejos de procurar consenso alguno; pero, sin ánimo de dar consejos, yo diría que lo importante ahora sería que los 'populares', que cada día ven más cerca su momento de llegar a La Moncloa, desgranen su alternativa acerca de todos y cada uno de los puntos calientes de la vida política nacional e internacional. Comenzando, claro, por el muy sensible tema migratorio, en el que el discurso gubernamental parece al menos más coherente y claro que el de la(s) oposición(es).

Que el Gobierno actúa chapuceramente ya se ve. Y fijémonos, si no, en que de pronto se ha encontrado que los migrantes irregulares a 'legalizar' eran tres veces más de lo planificado por los 'cabezas de huevo' gubernamentales. Pero no basta con denunciar lo constatable, o sea, la chapuza o la trampa. Y ahí es donde el PP habría de esforzarse por ampliar horizontes: no se trata de 'echar' a Sánchez, dijo Aznar, sino de construir una alternativa sólida y coherente a la que Sánchez representa.

Y, hoy por hoy, parece dudoso que tal alternativa pueda convincentemente fabricarla el PP con Vox. No, no es hablando de 'golpes de Estado', de 'mafias', de 'delincuentes' -o, menos aún, sugiriendo que el sistema está ilegitimado- como el PP debe llegar al poder. Porque puede que, en las próximas elecciones generales, el PP venza y que hasta forme una alianza de extraños compañeros de cama con Vox. Sí, quizá vencerá, pero no convencerá, ni convendrá esa victoria -atención a lo que va diciendo por ahí el presidente andaluz, Moreno Bonilla- para la regeneración de la política española.