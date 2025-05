Fernando Jáuregui.- Donald Trump, a por el Nobel de la Paz

MADRID 19 May. (OTR/PRESS) -

Los portavoces de la Casa blanca informan de que este lunes Donald Trump llamará a Vladimir Putin para pedirle que cesen las hostilidades en Ucrania y se inicien de una vez unas verdaderas negociaciones de paz. Que sea alguien como Trump quien se erija en pacificador de una guerra de la que están a punto de cumplirse cuarenta meses es ya suficientemente indicativo: a este paso el pugnaz -vamos a llamarlo así-presidente norteamericano, uno de los dirigentes mundiales que más ha hecho en contra de la diplomacia, acabará pidiendo el premio Nobel de la Paz, aludiendo a que, al fin y al cabo, ya se lo dieron a Obama en 2009. Es el signo de unos tiempos surrealistas.

Pero, sin duda, hay que apoyar al inquilino de la Casa Blanca, sean cuales fueren sus últimos propósitos y fines ocultos, en la iniciativa de tratar de 'pacificar' a alguien como Putin, probablemente el estadista más despiadado -junto con Netanyahu, claro-de las últimas décadas. ¿Podemos confiar en que esté más cerca la paz?

Todos sospechan que el mandatario ruso no quiere en realidad una paz que no consista, lisa y llanamente, en apoderarse oficialmente de una parte -otra más-de Ucrania. Veremos si la iniciativa del trumpismo fructifica y en qué sentido lo hace, porque el republicano sigue siendo un misterio para casi todos. Puede que el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, que este jueves logra, al fin, entrevistarse con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, regrese de Washington con alguna información algo más valiosa de la que actualmente tiene la diplomacia española sobre lo que se piensa en el Gobierno norteamericano. Porque, hasta el momento, no había contacto significativo entre la Administración norteamericana y la española: ni siquiera ha entrado en funciones el octogenario empresario, Benjamín León Jr., designado por Trump para ocupar la embajada en Madrid. No está, pero se le sigue esperando... ¿para cuándo?

Así que pienso que hay que dar la importancia que tiene al viaje de Albares, sobre todo después de que España, por boca del mismísimo presidente del Gobierno, se haya decantado en la propia Liga Arabe por un apoyo indisimulado a Palestina y una hostilidad no menos clara hacia Israel, que sigue provocando la protesta mundial por su política de destrucción total de Gaza. ¿Respaldará Washington la posición española? Claro que no, pero tampoco recibirá el Gobierno español reproche público de los Estados Unidos, donde el apoyo a Netanyahu cada día resulta más difícil para seguir manteniendo que Estados Unidos es un campeón de la paz y Trump su máximo valedor.

Recojo de muchas fuentes la sensación de que Trump irá gradualmente reculando sobre sus posiciones iniciales de enero y febrero, cuando llegó a la Casa Blanca reclamando Groenlandia, Canadá, Panamá y prefiero olvidar cuántas locuras más. La 'mora arancelaria' de noventa días sigue cumpliendo fechas, y pocos creen que aquellos desorbitados aranceles anunciados a comienzos de año se mantengan mediado ya 2025. Trump, obvio, no merece ni de lejos el Nobel de la Paz. Ni su imprevisibilidad, que ha destruido toda seguridad jurídica mundial, es capaz de suscitar demasiadas esperanzas en las cancillerías europeas, como es evidente a través de los resultados de las 'cumbres' europeas, la última en Tirana, que se van sucediendo envueltas en una creciente preocupación, y cierta impotencia, en el seno de la UE.

Pero, en fin, Trump hablará por el 'teléfono rojo' con Putin el terrible y alguna noticia habrá de derivarse de esta importante conversación. Ni el neo-zar ruso puede decir perpetuamente 'niet' a todo clamor por la paz ni el peculiar americano puede fracasar estrepitosamente en su anunciada mediación, o lo que fuere que vaya a intentar este lunes. A ver si Marco Rubio se lo cuenta todo, todo, a Albares el jueves y aquí nos enteramos de qué va el juego en el tablero internacional, del que, la verdad, ahora mismo sabemos poco y en el que influimos aún menos.