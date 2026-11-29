MADRID 28 Nov. (OTR/PRESS)

Por supuesto, lejos de mi ánimo aconsejar a mis lectores sobre a quién o qué siglas deben votar, aunque algunos de mis compañeros, supongo que legítimamente, lo hayan hecho a lo largo de esta demencial campaña que mañana habremos, laus Deo, olvidado. Tampoco diré cuál será mi voto, por más que, repito, haya colegas respetables que, por las razones que fueren, lo han hecho, y profusamente además. Yo, a lo único que aspiro es a que incluso quienes mejor me conocen duden acerca de cuál será la papeleta que introduzca este domingo en la urna: ser previsible es lo peor que le puede ocurrir a un periodista que se jacta de ser, al menos, locamente independiente, y no un profético vate de la nada, de esos que proliferan en estos tiempos aciagos. Sin embargo...

Sin embargo, al final de este comentario le daré una pista. De momento, sí le digo que no votaré a quienes quieren vetos en lugar de votos. Ni a esos Vitos que han ensombrecido aún más, con sus provocaciones, una campaña sombría. Los votos no toleran bien los vetos, ni la chulería de los Vitos, y esto no es un mero juego de palabras tras la campaña absolutamente intolerable que hemos tenido, como ciudadanos, que padecer: es la pura realidad a la que, hoy, jornada electoral, hemos logrado sobrevivir. Hemos cubierto una etapa y salimos de ella casi indemnes, lo que no es poco dadas las circunstancias.

Vetar a unos españoles frente a los otros, que es en lo que ha consistido la campaña electoral en no pocos casos, es algo indecente: los duelos a garrotazos -si Goya hubiera estado aquí, qué desastres no hubiera pintado-, los muros, los insultos tan soeces en ocasiones, deberían quedar fuera de las urnas, en las que todos caben, pero de las que algunos deberían, con sus odios, auto excluirse. Como esos vates que profetizan todos los desastres del mundo mundial si votas al contrario a ellos.

Y luego están los desafíos 'a lo Vito', pero no exclusivos de él. A mí, que un caricato pregunte, ante millones de telespectadores, al presidente del Gobierno por sus hábitos sexuales, qué quiere que le diga: empobrece más aún mi idea de esta democracia. Y lo peor es que el presidente, que solo veta lo que veta y cuando lo veta -que vaya si veta-, con la idea de ganar algún voto responde sonriente y con toda normalidad a esta suerte de 'Vito'.

Pero le había prometido al comienzo de esta columna darle a usted alguna pista sobre lo que haré cuando me plante en el colegio electoral ante el montón de papeletas que sugieren lo que será mi futuro, el de mis hijos y el de mis nietos, porque el próximo presidente del Gobierno tendrá que gestionar, sea o no capaz de ello, el enorme Cambio que, nacional e internacionalmente, nos viene.

Créame si le digo que aún, en el Colegio, echaré un vistazo a toda esa oferta que no ha sido capaz de ofrecerme una gestión confiable del futuro que nos acecha, gane quien gane, sea quien sea el próximo ocupante del colchón de La Moncloa. Sé que, ante la constatación de que ninguna de ellas, ninguno de los vates que las encarnan, me ha hablado del Cambio que llega, sino del pasado inmoral que se va, me entrará la tentación de salir corriendo de allí.

Pero, claro, eso no soluciona nada: no podemos renunciar a intentar mejorar un poco las cosas, y, por tanto, hay que votar, incluso con todas las dudas del mundo acerca de esta hipotética mejora. Por si le doy una pista, le diré que me llevaré en el bolsillo una pinza, con la que me taparé la nariz cuando deposite mi sufragio en la ranura de la urna. Espero que los múltiples vetos de la Junta Electoral me permitan emitir así mi voto, dado que no tengo nada que ver con el agitador Vito, voto a bríos.